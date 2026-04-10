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Carolina Ramírez revela dónde nacerá su bebé y tendrá varias nacionalidades - CaracolTV

La actriz de 'La Reina del Flow' reveló detalles sobre su embarazo y explicó por qué su hijo nacerá fuera de Colombia y Argentina, países de origen de sus padres.

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Bebé de Carolina Ramírez tendrá varias nacionalidades: este será su país de nacimiento

La actriz de 'La Reina del Flow' reveló detalles sobre su embarazo y explicó por qué su hijo nacerá fuera de Colombia y Argentina, países de origen de sus padres.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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