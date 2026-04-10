Bebé de Carolina Ramírez tendrá varias nacionalidades: este será su país de nacimiento

La actriz Carolina Ramírez dio a conocer nuevos detalles sobre su proceso de maternidad a través de sus redes sociales, donde explicó que su hijo tendrá tres nacionalidades. Según indicó, el bebé será colombiano por su origen, argentino por parte de su esposo Martín, y mexicano debido al país en el que nacerá.

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La razón por la que el bebé de Carolina Ramírez tendrá tres nacionalidades

La artista, reconocida por su participación en la serie 'La Reina del Flow', señaló que tomó la decisión de que el nacimiento ocurra en México, lugar donde reside actualmente. De acuerdo con lo compartido, esta elección también está relacionada con el vínculo que ha construido con ese país durante los últimos años.



En sus publicaciones, la actriz mostró algunos momentos relacionados con la espera de su hijo, entre ellos un regalo que recibió su pareja. Se trató de una prenda de la selección de Argentina en formato de body para bebé. Posteriormente, también dejó ver otra prenda alusiva a Colombia, lo que evidenció la mezcla de orígenes que tendrá el niño.



Carolina Ramírez explicó que, con esta decisión, su hijo contará con nacionalidad mexicana por nacimiento, además de las raíces colombianas y argentinas de sus padres. La actriz ya había mencionado anteriormente su afinidad con México, país en el que ha desarrollado parte de su vida reciente, lo que influyó en su determinación.

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El anuncio del embarazo fue realizado el pasado 5 de febrero mediante su cuenta de Instagram. La noticia generó reacciones entre sus seguidores, quienes no tenían conocimiento previo de la gestación. Desde entonces, la actriz ha compartido algunos avances de esta etapa, aunque no ha revelado el sexo del bebé.

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Sin embargo, sí mencionó posibles nombres. En caso de que sea niña, consideró el nombre Paz, mientras que si es niño, indicó que podría llamarse Sur. Estas opciones fueron dadas a conocer en medio de las interacciones con sus seguidores en redes sociales.

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Cabe recalcar que la noticia del embarazo de Carolina Ramírez coincidió con otro anuncio relacionado con el elenco de 'La Reina del Flow'. La actriz Mariana Gómez, quien también hizo parte de la producción, confirmó que se encuentra en estado de embarazo.

Este hecho generó múltiples reacciones entre seguidores de la serie, quienes destacaron la coincidencia entre ambas actrices. A través de redes sociales, usuarios manifestaron su interés por esta etapa en la vida de las artistas y compartieron mensajes relacionados con los anuncios.

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Por ahora, Carolina Ramírez continúa compartiendo algunos detalles de su maternidad, mientras avanza su embarazo y mantiene informados a sus seguidores sobre este proceso personal.

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