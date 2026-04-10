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Endrick, jugador de Brasil en Mundial 2026, espera su primer hijo a los 19 años

Jugador de la Selección de Brasil, que estará en el Mundial 2026, espera su primer hijo a los 19 años de edad. Detalles sobre quién es su esposa y cómo anunció la noticia.

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Figura de Brasil, que iría al Mundial 2026, espera su primer hijo a los 19 años

La esposa del exfutbolista del Real Madrid anunció la noticia de la dulce espera, a través de una publicación de Instagram, en la que posó junto al jugador brasileño.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Figura Brasil, que iría al Mundial 2026, espera su primer hijo a los 19 años