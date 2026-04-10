Figura de Brasil, que iría al Mundial 2026, espera su primer hijo a los 19 años

Se trata de Endrick, joven futbolista que fue fichado por el equipo ‘Merengue’ desde los 16 años (aunque no pudo llegar a España hasta que cumplió los 18), pero que fue cedido al Olympique de Lyon (de Francia), después de una corta temporada con el conjunto blanco.

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El juvenil, una de las figuras de los partidos amistosos de la Selección de Brasil contra Croacia y Francia, se convertirá papá a los 19 años, un año después de casarse con la modelo brasileña Gabriely Miranda, que es mayor que él. "Ahora somos cinco", escribió la esposa de Endrick en una de sus publicaciones en las que confirmó que está embarazada.

"Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre - Salmo 139:13”, agregó la pareja en otro de sus 'post', en el que dejó ver la pequeña barriga que tiene la modelo.

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¿Qué edad tiene la esposa de Endrick?

La también ‘influencer’ Gabriely Miranda tiene 22 años, por lo que le lleva dos años al jugador de la Selección de Brasil. La historia de amor entre ambos comenzó de manera inesperada. Según relatos recogidos por la prensa, la pareja se conoció en un centro comercial y empezaron a salir poco tiempo después, sin que Miranda supiera inicialmente que Endrick era futbolista profesional.

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En menos de un año de relación, el vínculo avanzó rápidamente: el delantero brasileño y la creadora de contenido digital hicieron pública su relación en redes sociales y, en 2024, sorprendieron al anunciar su matrimonio cuando él tenía apenas 18 años.

Uno de los aspectos más llamativos de su relación ha sido la revelación de un “contrato de pareja”, mencionado en medios como La República y otros portales, en el que ambos establecieron reglas de convivencia y compromiso, como la obligación de expresarse afecto constantemente y mantener ciertas normas de respeto mutuo.

A pesar de las críticas por la rapidez de su matrimonio, la pareja ha defendido su relación públicamente, mostrando en redes sociales una dinámica basada en valores personales, fe religiosa y exposición mediática constante.