Catalina Gómez se quebró en vivo al cumplir sueño en el aniversario 25 de 'Día a Día'

'Día a Día' celebró su cumpleaños número 25 este 10 de abril junto a los presentadores Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Catalina Gómez. En esta oportunidad, no solo bailaron, cantaron y partieron la torta, sino que también recibieron la visita de Ricardo Montaner, quien tiene una carrera de casi 45 años en la industria musical. Durante el encuentro no solo habló de su música, sino también dio detalles de su vida personal y familiar.

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Catalina Gómez tuvo emotivo encuentro con Ricardo Montaner en 'Día a Día'

La presentadora fue la encargada de llevar al artista hasta la terraza de Caracol Televisión, donde los estaba esperando la Sinfónica Noah Addmedia y dos grupos de 'A Otro Nivel' para hacerle un homenaje. Luego de escuchar la interpretación, Gómez le preguntó al músico si en algún momento llegó a imaginarse la influencia que tendría y el lugar que ocuparía años después, a lo que él contestó: "Todos los sueños que yo tenía eran muchísimo más chiquitos de lo que al final alcancé. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos límites a los sueños".



Posteriormente, la conductora del programa le expresó su admiración al cantante y recordó una anécdota de su niñez, contando de esta forma que había cumplido un sueño al conocerlo y tener la oportunidad de estar cerca de él.





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"¿Sabes? Y me dan ganas de llorar en este momento porque cuando yo tenía 12 o 13 años mi primer concierto de la vida fue un concierto tuyo en Medellín en el Coliseo Iván de Bedout. Tengo la boleta guardada, fui con mi mejor amiga, éramos muy chiquitas y yo nunca me imaginé que te iba a conocer, te iba a tener cerquita, que iba a oír tus canciones de cerquita", mencionó.

El intérprete de 'La gloria de Dios' y 'Me va a extrañar' se mostró visiblemente conmovido con las palabras y aseguró que le había tocado el "corazón". Asimismo, indicó que así como le sucedió a ella, también hay personas que tienen la misma sensación cada vez que encienden el televisor en las mañanas y se conectan con el programa matutino y la ven a ella en la pantalla chica.

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