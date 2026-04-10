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Qué sueño cumplió Catalina Gómez en los 25 años de 'Día a Día' - CaracolTV

Catalina Gómez le contó a Ricardo Montaner en el cumpleaños 25 de 'Día a Día' que su primer concierto fue uno que él mismo dio en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, Antioquia.

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Catalina Gómez se quebró en vivo al cumplir sueño en el aniversario 25 de 'Día a Día'

La presentadora vivió un emotivo momento al entrevistar a un artista de talla internacional que estuvo el pasado 9 de abril dando un concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Mira acá el encuentro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Catalina Gómez cumplió sueño en el cumpleaños 25 de 'Día a Día'.