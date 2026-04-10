Dónde ver a Karol G y Morat EN VIVO y GRATIS en Coachella: fechas de sus conciertos

Este 10 de abril comienza el festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes de la industria del entretenimiento en el mundo entero, donde aparecerán figuras como Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Este año, la productora incluyó a dos referentes de la música colombiana: la agrupación bogotana y la cantante paisa. Esta última, de hecho, hará historia al dejar el nombre de la comunidad latina en alto debido a que será una de las artistas principales.

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Dónde ver el concierto de Karol G y Morat en Coachella 2026

Los interesados en apoyar a estos artistas podrán conectarse de manera gratuita y sin realizar ningún proceso de inscripción al canal de YouTube de Coachella, que hará la emisión para Colombia y Estados Unidos. Este proceso puede hacerse desde cualquier dispositivo móvil: computador, televisor, celular, tableta, etc. En la transmisión se podrán ver los artistas que se presentarán en los ocho escenarios dispuestos para esta celebración de la música.

https://www.youtube.com/channel/UCHF66aWLOxBW4l6VkSrS3cQ



A qué hora se presenta Karol G en Coachella 2026

La intérprete de 'Cairo' y 'Coleccionando heridas' tiene programas dos fechas para el festival: los domingos 12 y 19 de abril. Para la primera fecha, la paisa se estará presentando en el Coachella Stage a las 9:55 p. m. en California, es decir a las 11:55 p. m. en Colombia.



La cantante, que recientemente se refirió sobre su ruptura con Feid para la revista Playboy, concedió entrevistas en el afterparty de los Premios Óscar, donde confesó detalles de la preparación física y vocal para el espectáculo: "He estado trabajando tan duro, como soñando con esta noche. Ha sido difícil, mucho trabajo, mucha preparación, muchos detalles", dijo.





Al parecer, algunas de las canciones que podría interpretar son 'Tropicoqueta', 'Mañana será bonito', 'Latina Foreva' e 'Ivanny Bonita'.

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A qué hora se presenta Morat en Coachella 2026

La banda de pop, por su parte, tendrá su intervención musical el sábado 11 de abril desde las 10:10 p. m. hasta las 11:00 a. m. en el escenario Gobi; por lo que en Colombia estará disponible desde las 12:10 a. m.

Sus fanáticos esperan que Martín Vargas Morales, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas Morales y Juan Pablo Isaza no solo interpreten sus más recientes temas, sino también los clásicos con los que se lanzaron a la fama internacional.

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