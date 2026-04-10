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Dónde ver concierto de Karol G y Morat en Coachella EN VIVO en Colombia- CaracolTV

Coachella se desarrollará en el Empire Polo Club de Indio, California, está programado para los días 10, 12, 17 y 19 de abril. Karol G y Morat dejarán el nombre de Colombia en alto.

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Dónde ver a Karol G y Morat EN VIVO y GRATIS en Coachella: fechas de sus conciertos

El festival que se desarrollará en el Empire Polo Club de Indio, California, está programado para los días 10, 12, 17 y 19 de abril. 'La Bichota' se convertirá en la primera latina en encabezar el evento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Enlace para ver a Karol G y Morat en vivo durante su concierto en Coachella.