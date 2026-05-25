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Problema que volvió a Luis Alfonso por muerte de Yeison Jiménez; es paciente psiquiátrico - CaracolTV

El cantante de música popular confesó que el fallecimiento de su amigo no solo le dejó un dolor grande en el corazón, sino que además le provocó problemas de salud que ya había controlado.

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Problema que volvió a Luis Alfonso por muerte de Yeison Jiménez; es paciente psiquiátrico

El cantante de música popular confesó que el fallecimiento de su amigo no solo le dejó un dolor grande en el corazón, sino que además le provocó problemas de salud que ya había controlado.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de may, 2026
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Problema que volvió a Luis Alfonso por muerte de Yeison Jiménez
Problema que volvió a Luis Alfonso por muerte de Yeison Jiménez
Foto: Getty Images