Problema que volvió a Luis Alfonso por muerte de Yeison Jiménez; es paciente psiquiátrico

Luis Alfonso, que participó en 'A Otro Nivel', habló del tema en ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, y reveló que después de la muerte de Yeison Jiménez volvieron los ataques de pánico, que hacía mucho tiempo no le daban.

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“Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico. Yo tomo droga para la ansiedad. Yo soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste. Y hace muchos años no me encalambraba ni me daban ataques tan malucos, y desde que pasó lo de Yeison… por ejemplo, yo llegaba a un concierto y estaba la foto de ese mar… me metía unas descompuestas ni las hij…”, confesó el intérprete de ‘Contentoso’.

Para evitar que eso le vuelva a suceder, contó, le prometió a su equipo que va a soltar a su amigo, pero él siempre estará presente en sus oraciones y en el altar que tiene para las “ánimas benditas del purgatoria”, en el que se encuentran su padre y a su abuela.

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Y es que el vínculo de Luis Alfonso y Yeison era muy fuerte. “Perdí un gallo muy hij… Porque con Yeison tuvimos la calidad musical y la calidad profesional de cogernos en un mano a mano en un estadio, en un Movistar, en un Medplus, en una tarima grande, importante. Con Yeison la cosa no era charlando”, agregó el artista.

¿Cuántos hijos tiene Luis Alfonso, cantante colombiano?

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Luis Alfonso, conocido en la música popular colombiana como “El Señorazo”, es padre de tres hijos: Jerónimo, Laura y Agustín, su mayor tesoro, junto a su esposa. El artista vivió uno de los momentos más difíciles de su vida con su hijo mayor, cuando él estuvo al borde de la muerte.

Y es que, contó el cantante en una entrevista pasada con Eva Rey, el menor sufre el síndrome de Williams, por lo que tiene problemas en el corazón, los riñones y sufre de convulsiones.