Histórico cantante de vallenato tuvo el doble de hijos que Diomedes Díaz; uno es famoso

Diomedes Díaz, que murió el 22 de diciembre de 2013 y hombre que estaría cumpliendo 69 años de edad el 26 de mayo de 2026, no solo se caracterizó por sus temas musicales como autor e intérprete, siendo una de las figuras más famosas en la historia del vallenato. Su fama también pasó por la gran cantidad de hijos que tuvo.

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Aunque 21 de sus retoños fueron reconocidos de manera oficial con las 13 mujeres con las que los tuvo, hay versiones que indican que su descendencia puede alcanzar a rozar las 3 decenas.

De hecho, varios de ellos heredaron el talento del ‘Cacique’ y lograron amplio reconocimiento en el mundo artístico, como Rafael Santos Díaz, Élder Dayán Díaz, Diomendes Dionisio Díaz, el ya fallecido Martín Elías Díaz, entre otros.

No obstante, dicha prolificidad es común entre aquellos que han dejado huella en la cultura vallenata si se tiene en cuenta que a Alejo Durán, uno de los primeros grandes ídolos, se le atribuyen más de 30 hijos, siendo 24 los reconocidos.





Y aunque estas cifras son descomunales, se quedan cortas frente a otra de las leyendas de este género: el compositor, cantante y acordeonero barranquillero Aníbal Velásquez, actualmente con 89 años de edad y quien asegura haber tenido el doble o incluso más hijos que Diomedes Díaz.

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¿Cuántos hijos tuvo Aníbal Velásquez? Dobla cifra de Diomedes Díaz

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El artista atlanticense dijo públicamente en diálogo con el también vallenatero ‘Poncho’ Zuleta haber tenido 48 hijos, 27 más de los que reconoció Diomedes. Sin embargo, hay versiones extraoficiales que indican que el número puede ser inmensamente superior.

El más famoso de esa dinastía es Nélson Velásquez, vocalista durante varios años de Los Inquietos, agrupación de la que se retiró para seguir su carrera en condición de solista.

Al respecto, el propio Nelson contó en ‘The Suso’s show’, programa de Caracol Televisión, que su padre tuvo tantos hijos entre Colombia y Venezuela que no es raro que eventualmente se vayan conociendo hermanos entre sí a lado y lado de la frontera, principalmente en las presentaciones del exlíder de Los Inquietos.

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