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Cuantos hijos tuvo Diomedes Díaz; Aníbal Velásquez tuvo el doble- CaracolTV

Diomedes Díaz fue reconocido por sus canciones y por su gran cantidad de hijos; sin embargo, Aníbal Velásquez, leyenda del vallenato y padre de Nelson Velásquez, tuvo muchos más descendientes; incluso el doble que Diomedes.

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Histórico cantante de vallenato tuvo el doble de hijos que Diomedes Díaz; uno es famoso

Aunque el ‘Cacique de La Junta’ fue reconocido por sus exitosas canciones, también lo fue por el amplió número de descendientes que dejó. Sin embargo, su caso no es único dentro de su género musical.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de may, 2026
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Diomedes Díaz, superado en número de hijos por otra figura del vallenato.jpg