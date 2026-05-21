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Qué dijo Sara Corrales sobre las críticas por su aspecto en el parto de Mila - CaracolTV

La intérprete de Jessica en 'Vecinos', Sara Corrales, le respondió a una seguidora que comentó la galería de fotos con la que anunció en nacimiento de Mila, su hija con Damián Pasquini.

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Sara Corrales, de 'Vecinos', se defendió de las críticas que le llegaron tras el parto

La intérprete de Jessica en la producción de Caracol Televisión le respondió a una seguidora que comentó la galería de fotos con la que anunció en nacimiento de Mila.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de may, 2026
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Sara Corrales se defendió de las críticas por su aspecto durante el parto.