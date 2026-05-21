Sara Corrales, de 'Vecinos', se defendió de las críticas que le llegaron tras el parto

Sara Corrales dio a conocer recientemente el nacimiento de Mila, la hija que tuvo junto a Damián Pasquini. Según compartió la actriz en sus redes sociales, la niña nació el pasado 17 de mayo en México, país en el que actualmente reside junto a su familia. La noticia fue difundida por medio de varias fotografías publicadas en Instagram, donde también expresó un mensaje relacionado con la experiencia que ha vivido desde la llegada de su hija.

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En la publicación, escribió: "Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post". De inmediato, la publicación recibió miles de reacciones y comentarios por parte de seguidores y figuras del entretenimiento que felicitaron a la actriz por esta nueva etapa de su vida.

Sara Corrales se defendió de las críticas por su aspecto en el parto de Mila

Después de compartir las imágenes del nacimiento de Mila, algunos usuarios en redes sociales reaccionaron al aspecto físico de la actriz durante el parto, así como también a la composición de las imágenes. Entre los comentarios que llamaron la atención estuvo el de una seguidora que escribió: "Ojalá se viera así de armónico y fotogénico un parto".



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Ante el mensaje, Sara Corrales decidió responder directamente y explicó cómo vivió ese momento. La actriz contestó: "Jajajaja, ¿entonces este qué es?, ¿Una novela o qué? Hay que quitarse de la cabeza la idea errónea de que un parto es solo dolor, gritos y miedo. Esto también es un parto, uno real, SIN EPIDURAL, sin miedo, con preparación, rodeada de amor, del equipo perfecto".

La respuesta de la intérprete de Jessica generó una amplia conversación entre los usuarios de la plataforma. El comentario acumula cerca de 400 'me gusta' y varias respuestas de personas que salieron en su defensa. Muchos seguidores señalaron que Sara compartió previamente detalles sobre la preparación física y emocional que realizó durante el embarazo, además de mostrar parte de sus hábitos saludables y rutinas de ejercicio en redes sociales.

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A lo largo de los últimos meses, Sara mantuvo informados a sus seguidores sobre distintas etapas de su embarazo. Mediante publicaciones y videos, mostró algunas de las actividades que realizaba para mantenerse activa, entre ellas ejercicios y entrenamientos en el gimnasio adaptados a esta etapa. Además, compartió contenidos relacionados con controles médicos, cambios físicos y momentos personales junto a su pareja.