Sara Corrales compró lujosa casa en México a días del nacimiento de su bebé

La actriz paisa apareció recientemente en las historias de su cuenta de Instagram para compartir detalles sobre las últimas semanas de su embarazo. En primer lugar, explicó que Mila, la bebé, ya se encuentra en la posición adecuada dentro del vientre, lo que indica que se está preparando para el parto. De este modo, actualizó a sus seguidores sobre el avance de esta etapa, mientras también daba a conocer otros cambios importantes en su vida personal.

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Por otra parte, la intérprete de Jessica en 'Vecinos' mostró un momento significativo relacionado con su nuevo hogar. En una de las imágenes publicadas, se observa a la pareja sosteniendo el documento de las escrituras mientras se besan, lo que evidencia la formalización de la compra de la propiedad junto a Damián Pasquini. A continuación, acompañó la publicación con el mensaje: "Y la otra gran noticia es...Tenemos casita nueva para la familia".



Posteriormente, la actriz compartió varias fotos de la vivienda. Según lo que dejó ver en las imágenes, se trata de una casa que, al parecer, cuenta con dos pisos y un antejardín. Sin embargo, también explicó que el espacio no está completamente terminado según sus preferencias actuales. Por esta razón, adelantó que realizarán cambios importantes para adecuarla a sus necesidades y estilo.





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En ese sentido, indicó que enfrentarán un proceso de transformación en un tiempo limitado. "Pero ahora tenemos un gran reto, hacerle una remodelación total en tan solo dos meses", explicó, dejando claro que el objetivo es tener lista la vivienda para la llegada de la bebé. Así, el proyecto de adecuación se convierte en una de las principales actividades de la pareja durante este periodo.

Al mismo tiempo, la actriz decidió involucrar a sus seguidores en esta nueva etapa. Por ello, les preguntó si consideran posible cumplir con la meta de remodelación teniendo en cuenta la cercanía del parto.

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Finalmente, este anuncio se suma a otros contenidos recientes que ha publicado sobre la preparación para la llegada de Mila. De hecho, hace poco mostró cómo organizaba las maletas necesarias para el parto.