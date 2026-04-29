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Dónde vivirán Sara Corrales y Damián Pasquini cuando nazca su bebé - CaracolTV

Sara Corrales compartió las fotos del que será su nuevo hogar junto a Damián Pasquini y Mila; sin embargo, detalló que se realizarán algunas modificaciones en la vivienda ubicada en México.

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Sara Corrales compró lujosa casa en México a días del nacimiento de su bebé

La destacada actriz compartió las primeras fotografías de su nuevo hogar, pero advirtió que se realizarán algunas modificaciones para la comodidad de la pareja y la nueva integrante de la familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Dónde vivirán Sara Corrales y Damián Pasquini cuando nazca Mila, su bebé.