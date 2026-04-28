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Hijos de Michael Jackson: qué hacen Prince, Paris y Bigi hoy en día - CaracolTV

Prince, Paris y Bigi Jackson tomaron rumbos distintos tras la muerte de Michael Jackson. Cine, música y activismo marcaron la vida actual de los tres herederos del artista mundial.

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Hijos de Michael Jackson: quiénes son y a qué se dedican tras la muerte del artista

Prince, Paris y Bigi Jackson tomaron rumbos distintos tras la muerte de Michael Jackson. Cine, música y activismo marcaron la vida actual de los tres herederos del artista mundial.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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