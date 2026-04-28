Hijos de Michael Jackson: quiénes son y a qué se dedican tras la muerte del artista

Tras el anuncio de la película biográfica sobre Michael Jackson, la atención pública volvió a centrarse en distintos aspectos de la vida del artista. Entre los temas que resurgieron estuvo el presente de sus tres hijos, quienes mantuvieron presencia en diferentes ámbitos luego de la muerte del cantante en 2009. Prince, Paris y Bigi Jackson siguieron trayectorias separadas, aunque conservaron vínculos con la memoria y el patrimonio de su padre.

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Ellos son los tres hijos de Michael Jackson: tiene vivo su legado

El mayor de los hermanos fue Michael Joseph Jackson Jr., conocido públicamente como Prince Jackson. Nació el 13 de febrero de 1997 y fue hijo de Michael Jackson y Debbie Rowe, con quien el cantante estuvo casado entre 1996 y 1999. Con el paso de los años, Prince orientó su actividad profesional hacia la producción audiovisual. También asumió funciones en Heal Los Angeles, fundación enfocada en respaldar a jóvenes en contextos vulnerables.



Además de sus labores sociales, Prince participó en iniciativas relacionadas con la administración del legado familiar. Parte de su trabajo estuvo vinculado a la preservación de proyectos culturales asociados con la figura de su padre y a la supervisión de asuntos empresariales derivados del patrimonio artístico.

La segunda hija del cantante fue Paris Jackson, nacida el 3 de abril de 1998. También fue hija de Debbie Rowe. Su carrera se desarrolló dentro de la industria del entretenimiento, con actividades en modelaje, actuación y música. Dentro del plano musical, avanzó en propuestas cercanas al folk y realizó lanzamientos propios.





Paris mantiene una presencia pública constante mediante participaciones en eventos, campañas, producciones audiovisuales y escenarios musicales. Paralelamente, interviene en actos vinculados con homenajes y actividades relacionadas con la memoria de Michael Jackson.

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El menor de los hermanos fue Prince Michael Jackson II, quien posteriormente adoptó de forma legal el nombre de Bigi Jackson en 2015. Nació el 21 de febrero de 2002 mediante maternidad subrogada, mientras la identidad de su madre no fue divulgada públicamente.

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A diferencia de sus hermanos mayores, Bigi sostiene un perfil reservado. Sus intereses estuvieron dirigidos hacia el cine independiente y proyectos relacionados con el cambio climático. Sus apariciones públicas fueron limitadas y generalmente ocurrieron en espacios vinculados con la conservación del legado familiar o en actividades de discusión ambiental. También participó en documentales y producciones específicas.

Tras la muerte de Michael Jackson, la estructura familiar quedó inicialmente bajo la tutela de Katherine Jackson. Con el paso del tiempo, cada uno de los hijos asumió el manejo de sus intereses personales, financieros y creativos.

Los tres hermanos conservaron una relación cercana mientras avanzaron en proyectos propios. Asimismo, participaron en la supervisión del patrimonio del artista, incluyendo el uso de imagen, música y derechos asociados a su obra, con el objetivo de mantener los lineamientos definidos por la familia.

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