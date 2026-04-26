La millonaria fortuna de Michael Jackson que sigue creciendo tras 17 años de su muerte

El patrimonio de Michael Jackson se mantiene como uno de los más rentables dentro de la industria musical, con ingresos constantes que se han sostenido desde su fallecimiento en 2009. A lo largo de los años, su legado financiero ha evolucionado hasta superar los 2.000 millones de dólares, impulsado por diversas fuentes relacionadas con su carrera artística y el uso de su imagen.

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Fortuna y distribución de herencia de Michael Jackson tras su fallecimiento

Un informe contable de 2025 indicó que el patrimonio generó más de 46 millones de dólares solo en 2021. Estos ingresos provinieron principalmente de regalías musicales, derechos por participación en producciones audiovisuales como The Wiz y contratos comerciales. Este flujo constante evidencia la vigencia de su catálogo musical en el mercado global.



Desde 2009, el patrimonio ha acumulado aproximadamente 1.700 millones de dólares. En ese proceso, uno de los momentos más destacados ocurrió en 2018, cuando la revista Forbes reportó ingresos cercanos a los 400 millones de dólares derivados de regalías, acuerdos de licencia y ventas de productos relacionados con la marca del artista.

Aunque la música sigue siendo el eje principal de generación de ingresos, no es la única fuente. El uso de su imagen, acuerdos comerciales y proyectos póstumos han contribuido a mantener activa su obra. Entre estos se encuentra el documental This Is It, basado en los ensayos de la gira que no llegó a realizarse. Esta producción recaudó cerca de 360 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los ingresos más relevantes tras su fallecimiento.





Sin embargo, los ingresos también han estado acompañados de altos costos de administración. Parte del dinero generado se ha destinado a cubrir honorarios legales y servicios de consultoría. Se reporta que más de 4,4 millones de dólares fueron utilizados en gastos legales, mientras que cerca de 8 millones se destinaron a honorarios ejecutivos dentro de la estructura administrativa del patrimonio.

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La gestión del patrimonio ha estado a cargo de John Branca y John McClain, quienes han supervisado inversiones y estrategias que han permitido mantener estabilidad financiera y crecimiento sostenido frente a otros artistas activos en la industria.

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En cuanto a la distribución de la herencia, los recursos continúan beneficiando a sus familiares directos. Los principales herederos son sus hijos Paris Jackson, Prince Jackson y Bigi Jackson, además de su madre Katherine Jackson.

Los registros indican que Paris Jackson recibió pagos por 3,2 millones de dólares, además de fondos adicionales para vivienda y otros gastos. Prince Jackson obtuvo 2,1 millones de dólares destinados a educación y actividades personales, mientras que Bigi Jackson recibió más de un millón de dólares para cubrir estudios y residencia. El patrimonio también ha financiado propiedades, viajes y otros costos asociados al bienestar de los beneficiarios.

A más de 15 años de su fallecimiento, el patrimonio de Michael Jackson continúa en expansión, con ingresos que mantienen su legado vigente dentro del mercado global.

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