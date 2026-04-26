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Cuánto dinero genera hoy el legado de Michael Jackson en la industria - CaracolTV

Más de una década después de su fallecimiento, el patrimonio del artista continúa generando ingresos a través de regalías, licencias y proyectos vinculados a su obra.

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La millonaria fortuna de Michael Jackson que sigue creciendo tras 17 años de su muerte

Más de una década después de su fallecimiento, el patrimonio del artista continúa generando ingresos a través de regalías, licencias y proyectos vinculados a su obra.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de abr, 2026
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