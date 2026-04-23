Esta es la edad que tendría Michael Jackson hoy 2026: continúa vivo su legado

A más de una década de su fallecimiento, Michael Jackson continúa presente en la conversación pública, impulsado por el anuncio de su biopic y por el interés constante en su trayectoria artística. El cantante, reconocido como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco. La causa fue determinada como una sobredosis de propofol y benzodiacepinas, medicamentos que le habían sido suministrados para tratar el insomnio.

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De estar vivo en la actualidad, Jackson tendría 67 años y el próximo 29 de agosto alcanzaría los 68. Su carrera, que abarcó varias décadas, se caracterizó por una evolución constante en lo musical, lo visual y lo escénico. Su trabajo no solo marcó tendencias, sino que también estableció estándares en la producción de espectáculos en vivo, videoclips y lanzamientos discográficos.



A lo largo de los años, su influencia ha sido identificada en artistas de distintas generaciones. Figuras como Bruno Mars, Beyoncé y The Weeknd han incorporado elementos asociados a su estilo, tanto en lo musical como en la puesta en escena. Su impacto se extiende a la coreografía, la estética visual y la forma de concebir el espectáculo como una experiencia integral.





En un escenario hipotético y con ayuda de la inteligencia artificial, según su actividad profesional probablemente habría continuado en la industria. Con respecto a conciertos y tras la cancelación de su gira 'This Is it' en 2009, analistas indican que tal vez hubiera optado por residencias más controladas y pequeñas, escogiendo ciudades específicas y solo eventos especiales.

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Hubiera continuado con lanzamientos de nuevos álbumes y colaboraciones con exponentes de diferentes géneros. La tendencia hacia la fusión musical y las alianzas entre artistas de distintas generaciones abre la posibilidad de que Jackson hubiese participado en proyectos con músicos actuales, ampliando aún más su alcance.

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En paralelo, su vida personal y mediática habría seguido generando atención. A lo largo de su carrera, enfrentó controversias y acusaciones que ocuparon espacio en la agenda pública. De haber continuado activo, estos temas posiblemente habrían seguido siendo objeto de discusión, en línea con lo que ocurre con otras figuras de alto perfil cuya vida privada ha estado expuesta de manera constante.

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En el ámbito familiar, su rol como padre también habría evolucionado con el tiempo. Sus hijos han desarrollado proyectos propios, por lo que su presencia podría haber estado vinculada al acompañamiento de sus trayectorias personales y profesionales.

Aunque su vida terminó en 2009, el legado de Michael Jackson permanece vigente. Su música continúa siendo reproducida a nivel global, sus producciones audiovisuales siguen siendo referencia y su nombre se mantiene asociado a hitos dentro de la industria. Su capacidad para alcanzar el primer lugar en distintas décadas consolidó una trayectoria que continúa siendo objeto de análisis y reconocimiento.

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