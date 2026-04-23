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Cuántos años tendría Michael Jackson hoy 2026 su legado sigue vivo - CaracolTV

El impacto de Michael Jackson se mantiene en la industria musical mientras crece la expectativa por su biopic. A más de una década de su muerte, su figura sigue siendo referencia global.

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Esta es la edad que tendría Michael Jackson hoy 2026: continúa vivo su legado

El impacto de Michael Jackson se mantiene en la industria musical mientras crece la expectativa por su biopic. A más de una década de su muerte, su figura sigue siendo referencia global.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Edad de Michael Jackson en 2026.jpg