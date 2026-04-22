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Cuántos vestidos utilizó Daniela Ospina durante las celebraciones de su boda - CaracolTV

La empresaria comparte detalles de los atuendos que utilizó en los distintos eventos de su matrimonio con Gabriel Coronel, celebrado en Medellín durante varios días.

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Daniela Ospina muestra los cuatro vestidos que usó durante las celebraciones de su boda

La empresaria comparte detalles de los atuendos que utilizó en los distintos eventos de su matrimonio con Gabriel Coronel, celebrado en Medellín durante varios días.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Daniela Ospina dejó ver los cuatro vestidos que utlizó en su boda.jpg