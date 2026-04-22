Daniela Ospina muestra los cuatro vestidos que usó durante las celebraciones de su boda

Daniela Ospina revela a través de sus redes sociales los cuatro vestidos que utiliza durante las celebraciones de su matrimonio con Gabriel Coronel, realizado en Medellín. Aunque la ceremonia oficial tiene lugar el 18 de abril en una iglesia, la pareja inicia los eventos desde el 16 de abril con encuentros junto a familiares y amigos, en una serie de actividades previas y posteriores al enlace religioso.

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Estos fueron los vestidos que utilizó Daniela Ospina durante su matrimonio

En sus historias de Instagram, la empresaria muestra cada uno de los atuendos elegidos para los diferentes momentos. El primer vestido corresponde a una prenda blanca con hombros y pecho descubiertos. El diseño presenta una falda corta en la parte delantera y una cola larga en la parte trasera. Este atuendo es utilizado en una de las celebraciones previas junto a los invitados.



El segundo vestuario tiene un estilo distinto y está compuesto por dos piezas. Ospina lleva un pantalón blanco con detalles en encaje, acompañado de una blusa que incluye una extensión de tela larga a modo de cola en uno de sus lados. Este conjunto también forma parte de los eventos anteriores a la ceremonia religiosa.

Para la boda en la iglesia, la empresaria utilizó un vestido de novia diseñado por Isabell Henao. La prenda está elaborada en seda blanca y presenta un busto con drapeado asimétrico. En la parte superior incluye bordados con detalles perlados que delinean la zona de los hombros y el pecho. La falda tiene volumen y una abertura en la pierna izquierda. El vestido se complementa con un velo elaborado en tul ilusión con encaje.





La diseñadora compartió en sus redes sociales información sobre la inspiración y los materiales utilizados en la confección del vestido. Señala que el diseño tiene el uso de mikado español en la estructura del vestido y el trabajo manual en los bordados. Además el vestido retomó elementos presentados en una pasarela de Bogotá Fashion Week, donde una modelo cierra el desfile con una prenda similar.

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El cuarto atuendo es utilizado durante la celebración posterior al matrimonio. Se trata de un vestido de corte recto y largo, con cuello alto y hombros descubiertos. La prenda incluye bordados y es acompañada por guantes transparentes con aplicaciones de pequeñas perlas. Para este evento, Ospina combinó el vestido con tenis blancos.

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La pareja, que reside en Miami, se trasladó a Medellín para realizar todas las actividades relacionadas con su boda. Durante varios días, compartieron con sus invitados en distintos espacios y documentando parte de los momentos a través de redes sociales, donde mostraron detalles de la organización y los vestuarios utilizados en cada ocasión.

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