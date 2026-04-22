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Mamá de Jaafar Jackson, actor de película de Michael Jackson, es colombiana

Detalles sobre quién es la mamá de Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson que protagoniza película sobre la vida del 'Rey del Pop'. Es colombiana y uno de sus hijos nació en Bogotá.

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Mamá del sobrino de Michael Jackson que protagoniza película del cantante es colombiana

Se trata de Alejandra Rodríguez Martínez, que adquirió el apellido del ‘Rey del Pop’ cuando tuvo una relación amorosa con dos hermanos del cantante, a los que conoció cuando era joven.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Jaafar Jackson