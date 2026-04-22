Mamá del sobrino de Michael Jackson que protagoniza película del cantante es colombiana

Alejandra Jackson contó su historia hace algunos años en ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión. Reveló que nació en Bogotá, pero a los 11 años se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá y su hermano menor. En su colegio, un compañero le dijo que estaban buscando una latina para un grupo musical en el que quedó seleccionada.

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El mánager de la agrupación resultó ser muy cercano a Jackie Jackson, hermano de Michael y fundador de los Jackson 5, y fue así como Alejandra se acercó a la familia del ‘Rey del Pop’; primero se enamoró de Randy, de quien quedó embarazada cuando terminó el bachillerato, con apenas 18 años.

No obstante, la relación era “tormentosa” y ella decidió viajar a Bogotá, donde se enteró de que nuevamente estaba en la dulce espera y tuvo a su segundo hijo. El hermano de Michael entonces viajó a Colombia para estar con sus niños, y fue secuestrado por el Eln; cuando lo liberaron, se devolvió a Los Ángeles

Meses después, ella también viajó a Estados Unidos porque sus retoños corrían peligro. Katherine Jackson, la madre del papá de sus hijos, los acogió en su mansión y allí fue donde se acercó a Jermain, otro de los hermanos de Michael, que se volvió en su mejor amigo.





El vínculo sobrepasó la amistad y se convirtió en amor. La colombiana y el estadounidense, entonces, dieron rienda suelta a sus sentimientos y tuvieron tres hijos: Dante (que fue adoptado), Jaafar y Jermajesty.

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La relación con el hermano del ‘Rey del Pop’ se terminó, y ella se fue a vivir a otra casa; sin embargo, sus hijos siempre mantuvieron una relación cercana con sus respectivos padres y su famoso tío.

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¿Qué relación tenía Jaafar Jackson con Michael Jackson?

Jaafar no solo es sobrino de Michael Jackson, sino que además hace de él en la película sobre la vida del ‘Rey del Pop’, que se estrena el 24 de abril del 2026. El estadounidense, con raíces colombianas, tenía casi 13 años cuando el artista murió, por lo que no compartió tanto con él, como otros de sus hermanos. No obstante, lo recuerda como una persona cercana y amorosa.

Pese a venir de una familia de artistas, Jaafar no estaba interesado en la música ni en la actuación, reveló en el programa de Jimmy Fallon. No obstante, cuando le propusieron interpretar a su tío, se dedicó a estudiar y a practicar las coreografías del intérprete de ‘Smooth Criminal’