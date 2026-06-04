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Cabas habló de su relación con Johana Bahamón tras el nacimiento de Simón - CaracolTV

El intérprete de temas como 'Bonita', 'Enamorándonos' y 'Mi bombón' abrió su corazón en 'Historias con Ritmo' y se sinceró sobre cómo tomaron la decisión de transformar el vínculo.

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Cabas recordó su historia con Johana Bahamón y dijo que no fue fácil transformar la relación

El intérprete de temas como 'Bonita', 'Enamorándonos' y 'Mi bombón' abrió su corazón en 'Historias con Ritmo' y se sinceró sobre cómo tomaron la decisión de transformar el vínculo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Qué dijo Cabas sobre su relación con Johana Bahamón.
Qué dijo Cabas sobre su relación con Johana Bahamón.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @cabasmusica