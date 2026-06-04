Cabas recordó su historia con Johana Bahamón y dijo que no fue fácil transformar la relación

A propósito del lanzamiento de 'Menos mal', Cabas participó en el podcast de Caracol Televisión y se sinceró acerca de su vida personal, sus inicios en la industria musical y su relación con la actriz y activista Johana Bahamón. La pareja estuvo casa durante cinco años; sin embargo, luego de su separación decidieron transformar el vínculo, conviviendo de esta forma como verdaderos amigos.

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Durante el encuentro, el artista aseguró que haber cambiado la dinámica de su vínculo no ha sido tan sencillo, pues tuvieron que atravesar por un proceso en donde debían darle prioridad a su hijo Simón.

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"No es fácil, no crean que para alguien es fácil. Simplemente es un respeto y salirse del ego de uno, dejar que el vínculo amoroso que ya está destruido, que ya es tóxico, que ya es venenoso, que ya viene con odio, cargado... Sacar eso y darle lo mejor a ese niño, es casi que renovar el amor", mencionó durante la entrevista.



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Simón, que está a punto de cumplir 18 años, se ha convertido en la prioridad del cantante, que recordó que, si bien no tuvo miedo de ser padre, sí le daba "susto" la idea de que no iba a poder darle un hogar estable debido a sus constantes viajes y compromisos laborales. A pesar de esto, admitió que ha hecho lo posible por mantenerse presente en su vida.

"Ya sabiendo que vas a traer una criatura al mundo dices 'okey, ahora sí hagámoslo bien', quitando nuestros ego, quitando nuestras cosas y vamos a darnos amor y respeto para que este niño crezca en un ambiente de amor", mencionó durante la jornada.

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Cabas aprovechó el espacio para admitir que no está cerrado a la posibilidad de tener más hijos; sin embargo, dijo que no es su prioridad, pues está concentrado no solo en su carrera musical, sino también en una etapa de su vida donde puede acompañar a su hijo desde otra perspectiva.

"Mi hijo ya está en una edad en que somos amigos y no creo volver a todo ese tema de criar a estas alturas, le quitaría mucho tiempo a mi música", puntualizó.

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