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Qué actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, estuvo en la cárcel y por qué

Todos los detalles sobre el actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca que se transmite por Caracol Televisión, que estuvo en la cárcel y la "ridícula" razón.

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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, estuvo en la cárcel por “ridícula” razón

La situación se presentó a finales del 2023, cuando el artista fue condenado a dos años y medio a prisión por exponer en Instagram a una persona que le dejaba malos comentarios.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca
Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca
Foto: Caracol Televisión