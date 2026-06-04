Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, estuvo en la cárcel por “ridícula” razón

El mismo actor Osman Karagöz, que en la novela le dio vida a Murat (el hermano de Soner que termina interponiéndose entre él y Aylín), contó en ese momento, a través de sus historias de Instagram, la circunstancia por la que estaba pasando.

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El turco explicó en sus publicaciones, recogidas en ese entonces por los medios Türkiye Gazetesi y Bursa Hakimiyet, que llevaba 18 días en la prisión de Gemik, en Bursa,“simplemente por compartir abiertamente el nombre de un amigo que escribía tonterías en Instagram”. "Es una violación de datos personales. Me enteré de que un nombre se considera dato personal solo después de recibir la condena", dijo.

Señaló que después de 15 días cumpliendo la condena, el estado le otorgaba un permiso para ver a su familia, pero a él le cayó en fin de semana, entonces tuvo que esperar tres días más para poder estar con su hijo. Pese a la situación, Osman Karagöz señaló que dio con buenas personas en prisión, que hasta lo nombraron “representante del distrito”.





“Constantemente me enfrentaba a mí mismo. Todo se hacía mediante peticiones: el comedor, la enfermería, el campo de fútbol, ​​incluso la frutería; todo se hacía mediante peticiones. Si te pedían permiso para ir al baño, también tenías que anotarlo. Algunos eran tan irritables que daban ganas de meterles un antidepresivo por la garganta. Tengo amigos mayores en la sala; están contentos conmigo, salvo por el hecho de que no hablo mucho ni bromeo. Los supervisores de turno eran como padres; algunos eran a la vez graciosos y paternales”, señaló de acuerdo con los medios.

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Días después, el artista publicó una imagen despidiéndose de su hijo, pues debía regresar a prisión, razón por la que la madre de su primogénito, que es una reconocida escritora e ‘influencer’ turca, escribió: "¡Qué situación tan ridícula estamos viviendo!".

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En ese momento, el actor y comediante estaba esperando a que el tribunal superior revocara la sentencia y, al parecer, lo logró, pues meses después se le vio disfrutando de su libertad. Esa experiencia lo hizo valorar cada pequeño detalle y, sobre todo, el tiempo.

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¿Qué pasó con Murat en 'Tormenta de Pasiones'?

Murat termina muriendo, por una fatal decisión que toma, el día en el que su hermano, Soner, se va a casar con Aylín, su exesposa. El personaje finge que está feliz por los novios, pero el día de la boda decide arruinarle la vida a su hermano. Esta situación hace que la historia dé un giro de 180 grados, pues Soner deja plantada a su amada, lo que fractura la relación entre ellos. Meses después, él le cuenta toda la verdad y ella lo perdona.

