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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca, tiene gemelo: quién es y cómo luce

Detalles del actor de ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol Televisión, que tiene hermano gemelo. Fotos de cómo luce y a qué se dedica; no es actor.

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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ tiene hermano gemelo que triunfa fuera de la actuación

Se trata de Sercan Badur, que en la novela turca interpretó a Necati, uno de los compañeros de colegio de Meté que trató de hacerle la vida imposible y con el que él tuvo varios conflictos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de may, 2026
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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ tiene hermano gemelo que triunfa fuera de la actuación
Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ tiene hermano gemelo que triunfa fuera de la actuación
Foto: Caracol Televisión