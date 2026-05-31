Actor de ‘Tormenta de Pasiones’ tiene hermano gemelo que triunfa fuera de la actuación

Badur nació el 30 de octubre de 1990 junto a su hermano gemelo, Caner, que es mayor que el actor solo por unos segundos. A diferencia de Sercan, Caner no es artista, sino que se enfocó en el mundo del Marketing.

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Pese a eso, Caner no pasa desapercibido y cuenta con más de 19.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte momentos con su esposa, su hijo y, por supuesto, su gemelo. De hecho, gracias a esas imágenes es que queda en evidencia el impresionante parecido que tienen ambos y la conexión fuerte que hay entre ellos.

Al parecer, Caner y su familia están radicados en Reno, Estados Unidos, en donde él tiene un vínculo laboral con un hotel, mientras que Sercan sigue en Turquía participando en distintos proyectos laborales en la actuación y el modelaje.



¿Por qué murió Aylín en 'Tormenta de Pasiones'?

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Aylín, una de las hijas de Cemilé y el capitán Alí, fallece luego de sufrir complicaciones durante el parto de su hija, en una escena que marcó profundamente a los seguidores de la producción.

La familia ya sabía que el embarazo de Aylín representaba un alto riesgo debido a sus problemas de salud. Y es que el personaje padecía una enfermedad cardíaca diagnosticada antes de quedar embarazada. Incluso, los médicos le recomendaron interrumpir la gestación para evitar poner en peligro su vida y la del bebé. Sin embargo, ella decidió continuar con el embarazo junto a Soner, el gran amor de su vida.

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La tragedia ocurre justo cuando parecía que la pareja finalmente alcanzaría la felicidad después de múltiples obstáculos amorosos y familiares. Aylín logra dar a luz a su hija Denis, pero muere poco después del procedimiento. La situación afecta profundamente a Soner, quien incluso se aleja de su bebé durante varios años por el dolor emocional que enfrenta.

