Cómo luce ahora ‘Vanessa’, la empleada de Clarita en ‘Vecinos’; tuvo un hijo

Uno de los personajes más divertidos y recordados de la novela de Caracol Televisión estrenada en 2008 fue 'Vanessa', la empleada de Clarita y Álvaro, propietarios de uno de los apartamentos del Fontainebleau. Esta producción narra la historia de amor de un taxista que se gana la lotería y la socia de una inmobiliaria, cuyo romance surge cuando el hombre compra vivienda en el mismo edificio que ella.

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Cómo luce hoy en día la actriz que hizo de 'Vanessa' en 'Vecinos'

Este personaje fue interpretado por la actriz Paola Suárez, quien ahora se dedica también a ser terapeuta holística. Tiene más de siete mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a compartir contenido relacionado con el bienestar físico y mental, los proyectos en los que está trabajando y la relación que tiene con su familia, especialmente con su hijo.

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Con frecuencia recuerda su paso por la exitosa producción de Caracol Televisión donde compartió set de grabación con actores como Flora Martínez, Robinson Díaz, María Margarita Giraldo, Sara Corrales, Patricia Polanco y más. De hecho, esta última fue su compañera de trabajo directa, pues ambas debían grabar las escenas en las que discutían por las labores del hogar, los problemas de 'Alvarito Jr.' con el alcohol y las intenciones que tenía 'Clarita' de reavivar la llama de la pasión con su esposo.

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Suárez ha mostrado en Internet que le guarda especial cariño a esta serie, pues tiene destacada en su perfil unas historias de 'Vecinos', donde muestra no solo las escenas más divertidas que protagonizó en compañía de Juan Carlos Arango y Alberto Barrero, sino también la estrecha relación que sostuvo con Flora Martínez cuando las cámaras estaban apagadas.

A diario recibe mensajes de sus fanáticos en redes sociales en donde le expresan su cariño y recuerdan su paso por la pantalla chica: "Súper actriz", "Qué belleza de mujer 😍😍😍😍", "Preciosa siempre. Gracias por el truquito para mi piel seca ❤️", "Qué mujer más divina. Cada vez me enamora más", "No ha cambiado nada, está tan linda como en el 2010", "Demasiado talentosa, aún recuerdo el papel que hizo en 'Vecinos'", son algunos de los mensajes que se leen en sus plataformas digitales.

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