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Quién es ‘Vanessa’ de ‘Vecinos’, de Caracol, y cómo luce ahora - CaracolTV

'Vanessa', el icónico personaje de 'Vecinos' fue interpretado por la actriz Paola Suárez. Conoce qué ha pasado con su vida y cómo se llevaba con Flora Martínez.

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Cómo luce ahora ‘Vanessa’, la empleada de Clarita en ‘Vecinos’; tuvo un hijo

El icónico personaje de la serie de Caracol Televisión fue interpretado por la actriz Paola Suárez. Conoce en esta nota qué ha pasado con su vida desde entonces.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Cómo luce hoy en día la actriz que hizo de 'Vanesa' en 'Vecinos'.
Foto: Caracol Televisión.