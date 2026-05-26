Lucho Díaz habló tras ser convocado al Mundial 2026 y su esposa le envió romántico mensaje

El próximo 11 de junio, los fanáticos del fútbol se reunirán para disfrutar del inicio del Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos y Canadá en el que los equipos se enfrentarán por la Copa del Mundo. El pasado 25 de mayo se confirmaron los nombres de los jugadores de la Selección Colombia que fueron convocados y, entre ellos, figuró el del deportista del Bayern Munich.

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Romántico mensaje de la esposa de Luis Díaz tras saber que fue convocado al Mundial

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 8 millones de seguidores, el futbolista le agradeció a Dios, a su familia y a las personas que lo han apoyado en su proceso, por mantenerse firmes y darle la fuerza para lograr su sueño.

"Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto. ¡VAMOS COLOMBIA! 🇨🇴❤️🙏🏻", fue una parte del mensaje que compartió.





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Una de las respuestas más esperadas era la de Geraldine Ponce, su esposa y quien lo ha acompañado desde los inicios de su carrera deportiva. En el post, la mujer escribió: "Dios cumpliendo promesas amor mío🙏🏻♥️".

Es necesario mencionar que la pareja se encuentra en uno de los momentos más prósperos de su vida familiar, pues contrajeron matrimonio en junio de 2025 en una celebración que tuvo lugar en Barranquilla y que reunió a más de 400 invitados y que tienen tres hijos: Roma, Charlotte y Fernando.

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Este último llegó al mundo el pasado 11 de mayo, convirtiéndose en el primer hijo hombre de la pareja y llenando de emoción no solo a sus seres más cercanos, sino también a los fanáticos. Ponce ha sido la encargada de mostrar en redes sociales cómo va su posparto y ha revelado detalles sobre la llegada del nuevo integrante del hogar.

Las reacciones por parte de los fans a la convocatoria de Díaz no se han hecho esperar: "Vamos, Lucho. A darla toda. 🏟️ Vamoooos 🏆", "A ganar el mundial y pelear por el balón de oro, vamos Luchito 🇨🇴🏆", son algunos de los mensajes que se destacan.