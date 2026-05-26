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Qué le dijo Geraldine Ponce a Lucho Díaz tras ser convocado al Mundial 2026 - CaracolTV

Lucho Díaz y Geraldine Ponce publicaron mensaje en Instagram tras conocerse los convocados de la Selección Colombia al Mundial de la FIFA 2026.

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Lucho Díaz habló tras ser convocado al Mundial 2026 y su esposa le envió romántico mensaje

Aunque la lista de jugadores de la Selección Colombia convocados al evento deportivo se conoció el pasado 25 de mayo, el deportista y su esposa se pronunciaron un día después.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Emotivos mensajes de Lucho Díaz y Geraldine Ponce tras conocer los convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026.
Emotivos mensajes de Lucho Díaz y Geraldine Ponce tras conocer los convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026.
Foto: Instagram @luisdiaz19_