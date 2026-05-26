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Cuándo es el concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá: precios - CaracolTV

Fenix Entertainment y Caracol Televisión confirmaron que los fanáticos de 'La Reina del Flow' podrán ver al elenco en vivo en el Movistar Arena de Bogotá.

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Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá: cuándo, dónde será y quiénes estarán

Caracol Televisión y Fenix Entertainment confirmaron que los fanáticos podrán ver al elenco en vivo en Bogotá para corear las canciones de la exitosa producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Todo lo que debes saber sobre el concierto de 'La Reina del Flow'.
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Foto: Caracol Televisión.