Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá: cuándo, dónde será y quiénes estarán

¡La espera ha llegado a su fin! Este 26 de mayo Fenix Entertainment y Caracol Televisión anunciaron que la gira de 'La Reina del Flow' también tendrá lugar en Colombia, más específicamente en Bogotá; por lo que los fanáticos de diferentes partes del país podrán corear en vivo canciones como 'Reflejo', 'Perdóname', 'Depredador', entre otros éxitos.

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Cuándo y dónde será el concierto de 'La Reina del Flow en Bogotá'

El evento tendrá lugar el jueves 1 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y contará con la participación de un grupo de actores que marcaron las tres temporadas de la serie que conmocionó no solo a fanáticos en América Latina, sino también en varios países de Europa, entre ellos España.

Cuándo y dónde será el concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá. Foto: prensa Caracol Televisión.

La nómina de artistas está conformada por Cris Vega, Pez Koi, Yeimy Montoya (en su versión joven), Charly Flow, Yoni Trejos y Drama Key, quienes llevan meses preparándose para dar un espectáculo digno de admirar y hacer vibrar a sus admiradores.

La productora promete que esta será "una noche llena de música, emociones y experiencias increíbles que no te puedes perder 🔥".



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Cuándo se pueden comprar las boletas para el concierto de 'La Reina del Flow'

La preventa para Fans y Movistar Total estará disponible desde este 27 de mayo a las 10:00 a. m. y la venta general de boletería se abrirá el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. o antes si se agota la preventa rápido.

Los precios de las entradas van desde los 80 mil pesos hasta los 699 mil pesos sin incluir el recargo correspondiente al servicio.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a la noticia no se han hecho esperar, pues aseguraron estar emocionados de poder vivir esta experiencia junto a los icónicos personajes: "Será la mejor experiencia para nosotros los fans🔥🔥❤️", "Yo me muero", "Ay, me muero. Qué emoción 🔥🔥", "Espectacular 😍❤️", "Muero por ver a Carlos Torres", son algunos de los mensajes que se destacan en la publicación.

Otros aficionados, por su parte, pidieron tener en cuenta otras ciudades como Medellín; sin embargo, esta ciudad no ha sido confirmada.

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