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La actriz Mariana Gómez confirmó si tendrá niño o niña con video - CaracolTV

La actriz Mariana Gómez reveló el género de su bebé a través de un video publicado en redes sociales. La artista mostró imágenes de su embarazo junto a su pareja.

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Mariana Gómez, actriz de 'La Reina del Flow', confirmó el sexo de su bebé

La actriz Mariana Gómez reveló el género de su bebé a través de un video publicado en redes sociales. La artista mostró imágenes de su embarazo junto a su pareja.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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