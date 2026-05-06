Mariana Gómez, actriz de 'La Reina del Flow', confirmó el sexo de su bebé

La actriz colombiana Mariana Gómez confirmó el género de su bebé mediante una publicación realizada el 6 de mayo en sus redes sociales. La artista compartió un video en el que apareció junto a su pareja mostrando parte del proceso que ha vivido desde que anunció su embarazo el pasado 19 de marzo.

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Mariana Goméz revelo el género de su bebé junto a su pareja

En las imágenes se observó el avance de su embarazo y varios elementos relacionados con la llegada de su bebé. Durante el video, la actriz mostró diferentes prendas, entre ellas un saquito y unas medias. También enseñó un álbum en el que ha guardado las ecografías del proceso de gestación.



Al final de la grabación apareció un armario con varias prendas rosadas, detalle con el que confirmó que espera una niña. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que habló sobre cómo ha vivido esta etapa y los cambios que ha sentido desde que conoció la noticia de su embarazo.

El video también estuvo acompañado por la canción Cucurrucucú Paloma, interpretada por la misma actriz. En la sección de comentarios, Mariana Gómez escribió otro mensaje en el que manifestó su emoción: "Moriii.. esperando con ansias a esa Princesa".





Desde que anunció su embarazo, sus seguidores habían estado atentos a las publicaciones relacionadas con esta nueva etapa personal. Incluso, días antes de la confirmación oficial, en el programa La Red algunos presentadores habían mencionado que, al parecer, la actriz esperaba una niña. Sin embargo, fue hasta esta publicación cuando la información fue confirmada directamente por la artista.

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La Reina del Flow ha sido uno de los proyectos más reconocidos en la carrera de Mariana Gómez, quien ha mantenido contacto constante con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

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Él es la pareja de Mariana Gómez que se convertiría en padre

La pareja de Mariana Gómez es Rodrigo Trujillo, quien trabaja como productor y realizador en la industria audiovisual. Su identidad se conoció públicamente pocos días después de que la actriz anunciara su embarazo.

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Rodrigo Trujillo también acompañó a Mariana Gómez en uno de sus proyectos realizados en Casa E, espacio en el que ambos participaron y donde además se habló públicamente de la llegada de su bebé. Desde entonces, él ha aparecido junto a la actriz en diferentes publicaciones relacionadas con esta etapa familiar.

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