Hija de Martín Elías emocionó en redes por gesto para recordar a su padre

Dayana Jaimes publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes y mensajes en los que mostró momentos privados relacionados con el duelo que vivió junto a su hija Paula Elena Díaz Jaimes tras la muerte de Martín Elías.



Así quieren recordar a Martín Elías su viuda y su hija menor

En uno de los videos compartidos por Jaimes se observó a Paula Elena revisando una caja en la que estaban guardados varios artículos que pertenecieron a su padre. Entre ellos, la menor encontró unos apuntadores que Martín Elías utilizaba durante sus presentaciones musicales para escuchar las indicaciones del equipo de sonido en los conciertos.

Según mostró Dayana Jaimes en las imágenes, la niña preguntó por el uso de esos elementos y posteriormente los acercó a su rostro en un intento por percibir el olor de su padre fallecido.



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La escena fue grabada por la viuda del cantante sin que la menor se diera cuenta y posteriormente fue publicada en sus redes sociales. El contenido despertó comentarios relacionados con la forma en que los recuerdos y objetos personales ayudan a mantener viva la memoria de los seres queridos.

Horas más tarde, Dayana Jaimes compartió otra fotografía relacionada con el proceso de duelo que ha vivido junto a su hija. En esa publicación reveló que había conservado una camisa de Martín Elías desde el fallecimiento del cantante.



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De acuerdo con lo expresado por Jaimes, la prenda la acompañó durante varios meses y decidió guardarla porque todavía conservaba el perfume del artista. Por lo que ahora, decidió entregársela a Paula Elena para que durmiera con ella.

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La imagen publicada mostró una fotografía antigua de Martín Elías sosteniendo a su hija mientras usaba la misma camisa. En otra fotografía apareció la menor cubierta con la prenda mientras descansaba.

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En el mensaje que acompañó las publicaciones, Dayana Jaimes explicó que se trataba de situaciones íntimas que vivían en su hogar, pero señaló que decidió compartirlas porque consideró que podrían servir de apoyo para otras personas que atravesaban procesos similares de duelo.

Las historias difundidas por la viuda de Martín Elías se replicaron rápidamente en distintas plataformas digitales, donde usuarios destacaron la relación entre Paula Elena y los recuerdos que conserva de su padre a través de objetos y momentos familiares.

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