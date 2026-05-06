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Hija de Martín Elías y Dayana Jaimes recordó a su padre tras objetos - CaracolTV

Dayana Jaimes mostró en redes el momento en que su hija Paula Elena recordó a Martín Elías usando objetos personales y una camisa que conservaba el perfume del cantante vallenato.

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Hija de Martín Elías emocionó en redes por gesto para recordar a su padre

Dayana Jaimes mostró en redes el momento en que su hija Paula Elena recordó a Martín Elías usando objetos personales y una camisa que conservaba el perfume del cantante vallenato.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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Hija de Martín Elías conmovió las redes al recordarlo.jpg