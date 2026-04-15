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Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, lloró en su noveno aniversario de muerte - CaracolTV

Dayana Jaimes apareció en las historias de Instagram el pasado 14 de abril para conmemorar los nueve años del fallecimiento de Martín Elías, que sufrió un accidente de carro en 2017.

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Viuda de Martín Elías lagrimeó en aniversario de muerte del artista: "La vida no se acaba"

La comunicadora social apareció en las historias de Instagram el pasado 14 de abril para conmemorar los nueve años del fallecimiento del artista, que sufrió un accidente de carro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Dayana Jaimes lloró tras cumplirse nueve años de la muerte de Martín Elías.