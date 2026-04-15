Viuda de Martín Elías lagrimeó en aniversario de muerte del artista: "La vida no se acaba"

Dayana Jaimes se pronunció en redes sociales sobre los nueve años del fallecimiento de su expareja sentimental y el padre de su hija Paula. Inicialmente, la periodista confesó que no podía pasar por alto este día que es tan nostálgico tanto para ella como para los fanáticos de 'El Terremoto' y añadió que con el paso del tiempo ha notado que el dolor se transforma hasta convertirse en otros sentimiento.

Mira también: Viuda y exesposa de Martín Elías lo recordaron en el aniversario de su muerte



"Digamos que para mí ese dolor ya se ha ido convirtiendo en un agradecimiento y le agradezco muchísimo, muchísimo a Marín. Yo me siento la mujer más orgullosa y satisfecha de lo que Martín hizo aquí en la Tierra, de lo que Martín fue conmigo, lo que yo fui con él, ese es como mi mayor orgullo", dijo.

Sin embargo, poco después llamó la atención de sus seguidores al terminar al bordo del llanto por recordar todo lo que vivió en aquel Viernes Santo de 2017 cuando se enteró de la noticia del siniestro vial.

Dayana Jaimes lloró al recordar a Martín Elías en su noveno año de muerte

Jaimes aprovechó para enviarle un mensaje a todas las mujeres que están atravesando por un duelo, recordando de esta forma que ella se preguntaba con frecuencia cómo iba a seguir adelante con su vida sin Martín y teniendo en cuenta que su hija Paula eran muy pequeña.





Mira también: Números de Martín Elías que han caído en la lotería para jugarlos este 14 de abril

Publicidad

"Cuando me escriben que tienen ese dolor, esa tristeza, les digo que todo está muy reciente, que vivan un día a la vez. En ese momento uno cree que la vida se acaba ahí, pero la vida no se acaba ahí, la vida no se acaba ahí", dijo.

Posteriormente, indició que quizás esta era la voluntad de Dios y señaló que en algún punto pensó que no lograría superar este obstáculo: "Dios siempre estuvo a mi lado para mí, digamos que mi fortaleza en todo momento, hubo momento en los que perdí la fe, pero...", dijo con voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.

Publicidad

Mira también: Exesposa de Martín Elías reveló la última conversación con él, horas antes de su muert

Finalmente, alentó a sus seguidoras a continuar con su proceso y trabajar poco a poco en esas heridas para que puedan reencontrarse con ellas mismas y estar presentes para sus seres queridos.