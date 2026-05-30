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Lucho, exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias

Se trata de Lucho, quien hizo parte del equipo de los Cafeteros, en esta entrevista revela que ha pasado por momentos complejos con su salud mental e intenta recuperarse.

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Exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias, divorciarse y dejar el deporte

Se trata de Lucho, quien hizo parte del equipo de los Cafeteros, en esta entrevista revela que ha pasado por momentos complejos con su salud mental e intenta recuperarse.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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