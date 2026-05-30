Exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias, divorciarse y dejar el deporte

Lucho, recordado por su participación en el equipo de los cafeteros del 'Desafío Superhumanos 2017', abrió su corazón para hablar sobre una batalla personal que ha enfrentado durante los últimos nueve años. Reveló que, tras retirarse del deporte de alto rendimiento, comenzó una serie de episodios relacionados con su salud mental que cambiaron por completo su vida.

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Según contó, los primeros síntomas aparecieron poco después de dejar la competencia profesional. Además, coincidieron con momentos difíciles a nivel personal, entre ellos su divorcio: "Justo después del Desafío fue que me divorcié y yo creo que eso fue uno de los detonantes para los primeros episodios de ansiedad y depresión".

Lucho, del Desafío tuvo problemas de adicción

Lucho también confesó que, tras más de tres décadas sin consumir ninguna sustancia, tomó decisiones que terminaron afectando su bienestar emocional. Relató que comenzó a experimentar con algunos alucinógenos y otras sustancias ilícitas, algo que, según explicó, desencadenó episodios de hipomanía: "El haber probado estas drogas y haberme quedado enganchado fue el tiempo suficiente para sentir el otro lado del trastorno afectivo bipolar, que es la hipomanía", explicó.





Aunque inicialmente encontró sensaciones de euforia, con el tiempo aparecieron profundas crisis emocionales. El exdeportista recordó que comenzó a experimentar una tristeza constante y angustia diaria. Finalmente decidió buscar ayuda profesional.

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Durante su proceso recibió un diagnóstico que le permitió entender lo que estaba ocurriendo. Sobre ese momento explicó: "Cuando me internaron entendí que mi diagnóstico es trastorno afectivo bipolar". Además, reveló que ha sido hospitalizado en dos ocasiones en una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento especializado.

Cuando parecía haber recuperado la estabilidad, sufrió una nueva crisis a finales del año pasado. Según contó, esta vez el episodio ocurrió mientras consumía unas cápsulas para mejorar la concentración, el resultado fue una recaída que lo llevó nuevamente a ser internado en diciembre.

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Actualmente, Lucho continúa bajo supervisión médica y aseguró que el tratamiento psiquiátrico ha sido fundamental para mantenerse estable mientras avanza en un proceso que podría permitirle dejar los medicamentos en el futuro.

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