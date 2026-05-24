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La Red: famosas que se operaron y se llevaron tremendos sustos con sus cirugías| Resumen - CaracolTV

Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía; Isabel Salazar y Adriana Pino cuentan cómo recuerdan su proceso de aumento de busto y también la aplicación de una supuesta vitamina en los glúteos.

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La Red: famosas que se operaron y se llevaron tremendos sustos con sus cirugías| Resumen

Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía; Isabel Salazar y Adriana Pino cuentan cómo recuerdan su proceso de aumento de busto y también la aplicación de una supuesta vitamina en los glúteos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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