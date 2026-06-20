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La Red: captamos a la cantante Lady Yuliana con el que sería su nuevo amor; VIDEO - CaracolTV

En este episodio del programa traemos el que sería el nuevo amor de Lady Yuliana, las declaraciones de Yo Me Llamo Ozuna y su pelea legal con Blessd, y a Elder Dayán hablando de su faceta como padre.

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La Red: captamos a la cantante Lady Yuliana con el que sería su nuevo amor; VIDEO

En este episodio del programa traemos el que sería el nuevo amor de Lady Yuliana, las declaraciones de Yo Me Llamo Ozuna y su pelea legal con Blessd, y a Elder Dayán hablando de su faceta como padre.

Por: Marianella Chavarro Castro
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