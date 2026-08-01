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La Red: presentador se accidentó haciendo paracaidismo y actor vive en un barco - CaracolTV

Mientras Diego Sánz cuenta los momentos de pánico que vivió mientras practicaba paracaidismo, el actor Michal Malinowski revela cómo descubrió su amor por vivir en altamar.

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La Red: presentador se accidentó haciendo paracaidismo y actor vive en un barco

Mientras Diego Sánz cuenta los momentos de pánico que vivió mientras practicaba paracaidismo, el actor Michal Malinowski revela cómo descubrió su amor por vivir en altamar.

Por: Marianella Chavarro Castro
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