La Red: Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo - CaracolTV Familia y amigos de Yeison Jiménez hablan a seis meses de su partida, justo en el día que habría cumplido 35 años. Entre anécdotas, explicaciones y momentos inexplicables revelan cómo ha sido continuar la vida sin él.