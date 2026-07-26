La Red: Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo - CaracolTV
Familia y amigos de Yeison Jiménez hablan a seis meses de su partida, justo en el día que habría cumplido 35 años. Entre anécdotas, explicaciones y momentos inexplicables revelan cómo ha sido continuar la vida sin él.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
15:03 min
Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo
15:03
Resumen capítulo: Marcela Reyes defiende la inocencia de su novio en la cárcel
11:25
qué ha pasado con Camila Zárate, Camila Esguerra y María McCausland
14:10
Resumen capítulo: Hija de famosa cantante confesó que tocó fondo por depresión
15:03
Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo
La Red: Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo
Familia y amigos de Yeison Jiménez hablan a seis meses de su partida, justo en el día que habría cumplido 35 años. Entre anécdotas, explicaciones y momentos inexplicables revelan cómo ha sido continuar la vida sin él.