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La Red: Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo - CaracolTV

Familia y amigos de Yeison Jiménez hablan a seis meses de su partida, justo en el día que habría cumplido 35 años. Entre anécdotas, explicaciones y momentos inexplicables revelan cómo ha sido continuar la vida sin él.

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La Red: Rendimos homenaje a Yeison Jiménez, cumpliría 35 años | Resumen capítulo

Familia y amigos de Yeison Jiménez hablan a seis meses de su partida, justo en el día que habría cumplido 35 años. Entre anécdotas, explicaciones y momentos inexplicables revelan cómo ha sido continuar la vida sin él.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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