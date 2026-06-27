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La Red: Resumen: Actor fue víctima de la delincuencia en la puerta de su casa | La Red - CaracolTV

En este episodio del programa te contamos la historia del actor que fue escopolaminado tras salir con su perro, el detrás de la cirugía de Andrea Echeverri y de la separación de Joaquín Guiller.

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Resumen: Actor fue víctima de la delincuencia en la puerta de su casa | La Red

La Red: Resumen: Actor fue víctima de la delincuencia en la puerta de su casa | La Red

En este episodio del programa te contamos la historia del actor que fue escopolaminado tras salir con su perro, el detrás de la cirugía de Andrea Echeverri y de la separación de Joaquín Guiller.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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