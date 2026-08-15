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La Red: Lío de Epa Colombia, terremoto en Colombia y más en este resumen - CaracolTV

Pareja de famosos al parecer terminaron su relación luego de dos años de noviazgo; mientras que Joaquín Guiller y famosa presentadora revelan que se están conociendo; además, la abogada de Epa Colombia habla.

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Pareja de famosos al parecer terminaron su relación luego de dos años de noviazgo; mientras que Joaquín Guiller y famosa presentadora revelan que se están conociendo; además, la abogada de Epa Colombia habla.

Por: Jorge Andrés Bernal
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