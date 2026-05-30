Luisa Fernanda W mostró resultados tras empezar a borrarse sus tatuajes: “Me sorprende”

Por medio de sus redes sociales, Luisa Fernanda W lleva varias semanas en el centro de la conversación debido a su decisión de borrarse varios de los tatuajes de su cuerpo con láser, incluyendo uno que tenía en honor a su exnovio, Legarda, en uno de sus brazos.

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El tema ha sido blanco de críticas y comentarios debido a lo que los internautas opinan de las razones por las que está cambiando su físico con este procedimiento. Mientras tanto, ella asegura que todo tiene que ver con un compromiso que hizo con Dios.

“Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión 🌷", explicó en su momento.

A través de sus redes sociales ha documentado cada detalle del proceso y, precisamente tras asistir a su primera sesión, la creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para empezar a mostrar los resultados del cambio.



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Tatuajes de Luisa Fernanda W

La también empresaria ha dicho que uno de los tatuajes que más le molesta es un ojo en uno de sus brazos, no solo porque es el más grande, sino porque no la representa y nunca le gustó del todo, ni siquiera cuando se lo realizó.

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Fue precisamente sobre este que mostró los avances: “Así se ve mi tatuaje más grande con la primera sesión. Es normal que se vea más negro y rojo. Lo que me sorprende es que hay partes que se eliminaron por completo. Con los días deja de doler. En tres semanas les muestro cómo avanza. La verdad siento que me ha ido súper bien”, escribió.

Mira la fotografía:

Tatuaje de Luisa Fernanda W Foto: @luisafernandaw

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Como era de esperarse, sus seguidores siguen atentos a los cambios en su piel y también continúan dejándole mensajes y comentarios opinando acerca de que se esté eliminando las marcas que la han acompañado por años.