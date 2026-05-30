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Luisa Fernanda W muestra el avance del borrado de sus tatuajes

La influenciadora Luisa Fernanda W compartió los primeros resultados del retiro de sus tatuajes con láser y explicó los motivos espirituales detrás del cambio.

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Luisa Fernanda W mostró resultados tras empezar a borrarse sus tatuajes: “Me sorprende”

La influenciadora mostró en una fotografía cómo está quedando su brazo después de empezar a quitarse los tatuajes y aseguró que desde la primera sesión está viendo resultados que no esperaba.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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Luisa Fernanda W mostró resultados tras empezar a borrarse sus tatuajes
Luisa Fernanda W mostró resultados tras empezar a borrarse sus tatuajes
Foto: Instagram @Luisafernandaw