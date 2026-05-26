Luisa Fernanda W inició proceso para borrarse tatuaje de Legarda, su exnovio fallecido

La creadora de contenido digital paisa volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 18 millones de seguidores, para anunciar que inició un proceso para borrarse los tatuajes del cuerpo, entre ellos el que hacía referencia a su exnovio Legarda.

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Según explicó, intentaría quitarse tantas figuras del cuerpo como pudiese teniendo en cuenta que las sesiones de láser suelen ser un poco dolorosas: "Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión 🌷".

La novia de Pipe Bueno y madre de sus dos hijos mostró el video del momento exacto en el que llegó al centro para realizarse el procedimiento en compañía de una experta, quien se centró en áreas de su cuerpo como los brazos y el pecho.

Entre las figuras más llamativas se encuentran el "Lega", que hace referencia a su expareja sentimental, así como también un infinito y un ojo que era el más grande y el que tomaron más tiempo.





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"Cuanto más te amas a ti misma, más fácil será desprenderte de las cosas que no te pertenecen", escribió en el clip.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Cuando Dios le comienza a hablar a uno internamente se nota en pequeñas y grandes acciones ❤️", "Esta versión de LUISA, justo esta, la estoy AMANDO, seguro DIOS viene susurrando tu nombre y ahora tu corazón lo viene escuchando poderosamente", "Ufff eres valiente. Yo me quité uno y vi estrellas 🫠", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Es necesario mencionar que Fabio Legarda falleció el 7 de febrero de 2019 tras recibir una bala perdida, hecho que conmocionó a todo el país. La joven ha contado en varias ocasiones que este fue uno de los momentos más difíciles de su vida no solo por la pérdida de su pareja, sino por la cantidad de críticas que recibió tras el hecho debido a su relación con el cantante de música popular.