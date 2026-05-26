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Por qué Luisa Fernanda W, novia de Pipe Bueno, se borró tatuaje de Legarda - CaracolTV

Luisa Fernanda W mostró en Instagram que visitó un centro para quitarse todos los tatuajes, incluido el de su expareja sentimental Fabio Legarda.

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Luisa Fernanda W inició proceso para borrarse tatuaje de Legarda, su exnovio fallecido

La influenciadora antioqueña mostró a través de redes sociales el doloroso proceso al que se sometió para deshacerse de este y otros diseños que tenía en el cuerpo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Luisa Fernanda W tomó la decisión de borrarse el tatuaje de Legarda, su exnovio.
Luisa Fernanda W tomó la decisión de borrarse el tatuaje de Legarda, su exnovio.
Foto: Instagram @luisafernandaw