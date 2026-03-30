Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre su relación con Pipe Bueno tras muerte de Legarda

La creadora de contenido digital y dueña de la marca Divva habló siete años después de la muerte de Legarda sobre su historia de amor con Pipe Bueno, el padre de sus dos hijos. La influenciadora fue fuertemente criticada en 2019 por involucrarse con el cantante de música popular pocos meses después de la muerte de su expareja por motivo de una bala pedida.

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Cómo se conocieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tras la muerte de Legarda

La paisa informó que, aunque había visto al artista en varias ocasiones y que Pasabordo lo había invitado al homenaje que le hicieron a Legarda en Medellín, ella nunca había tenido la oportunidad de conocerlo hasta el día que le llegó una propuesta de trabajo.



"Yo lo había visto, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con Pipe. O sea, jamás. Y él trabajaba con un mánager que se llamaba Felipe Carreño y él me quería firmar a mí porque yo en ese momento estaba haciendo música (...) Pipe quería una reunión conmigo para hablarme acerca de su mánager porque quería sumarse a mi proyecto", mencionó.

Según indicó, el intérprete de 'No voy a morir' y 'Recostada en la cama' le escribió para acordar una reunión; sin embargo, ella negó la primera invitación. Fue una amiga cercana la que organizó el encuentro y prácticamente la obligó a asistir engañada.





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Pese a que este primer intercambio se dio de manera comercial, con el tiempo empezó a preguntarse si tenía otros sentimientos por su colega. Preocupada por su situación, le "entregó todo a Dios", pues no sabía cómo actuar teniendo en cuenta que sus seguidores querían una respuesta respecto a su estado amoroso y a que ella no sabía si estaba actuando adecuadamente.

"Por la única razón por la que yo no salí a decir si estaba saliendo con Pipe o no es porque yo no sabía si iba a funcionar (...) Yo no me sentía segura de lo que estaba sintiendo, yo no me sentía segura de exponer esa parte de mi intimidad", dijo.

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Finalmente, explicó que por fortuna las cosas se fueron dando poco a poco con su actual pareja y añadió que se despidió de Fabio Legarda con profunda gratitud y desándole paz en su tumba justo antes de que se llevaran el cuerpo para las honras fúnebres.

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