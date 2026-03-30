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Cómo se conocieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tras la muerte de Legarda - CaracolTV

Luisa Fernanda concedió una entrevista para el pódcast Charlas Divinas by Mafe García donde se pronunció sobre cómo conoció a Pipe Bueno poco después de la muerte de Legarda por una bala perdida.

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Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre su relación con Pipe Bueno tras muerte de Legarda

La creadora de contenido digital concedió una entrevista para el pódcast Charlas Divinas by Mafe García en donde se sinceró sobre la muerte de su expareja sentimental debido a una bala perdida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Así inició su historia de amor entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno luego de la muerte de Legarda.