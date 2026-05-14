Nueva condena por caso Matthew Perry: sentencia a proveedor de la droga que lo mató

La investigación relacionada con la muerte de Matthew Perry continuó sumando resoluciones judiciales en Estados Unidos. El pasado 13 de mayo, Erik Fleming fue sentenciado a dos años de prisión por su participación en la distribución de ketamina vinculada al fallecimiento del actor ocurrido en octubre de 2023.



Condenas por la muerte de Matthew Perry, estrella de Friends

La decisión fue emitida por un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California durante una audiencia realizada en la sede judicial correspondiente. Fleming había solicitado previamente una reducción significativa de la condena y presentó una petición de clemencia ante la corte antes de conocerse el fallo.

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En el documento divulgado por medios estadounidenses, Erik Fleming manifestó arrepentimiento por los hechos y señaló que intentaría compensar durante el resto de su vida haber contribuido a la muerte del actor. Además, solicitó una pena menor que incluyera tres meses de prisión, nueve meses en un programa residencial de tratamiento para consumo de drogas y tres años de libertad supervisada.

El caso se remontó a octubre de 2023, cuando Matthew Perry fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su residencia en el área de Los Ángeles. Posteriormente, la oficina del médico forense determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina.

La investigación derivó en la imputación de varias personas presuntamente involucradas en la obtención y distribución de la sustancia. Fleming se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y otro de distribución de ketamina con resultado de muerte.





De acuerdo con documentos judiciales, reconoció haber participado en la entrega de la droga que consumió el actor antes de su fallecimiento. La fiscalía federal sostuvo durante el proceso que Fleming no actuó únicamente como una persona con problemas de adicción, sino que utilizó conocimientos relacionados con tratamientos de adicciones para participar en operaciones vinculadas con drogas ilegales.

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Según los fiscales, Erik Fleming tenía formación como consejero en adicciones y habría intervenido en transacciones de ketamina con fines económicos. Los expedientes presentados ante la corte señalaron que obtuvo la sustancia de Jasveen Sangha y posteriormente distribuyó cerca de 50 frascos al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien residía con Perry.

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El proceso judicial recibió amplia atención pública debido a la notoriedad internacional de Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends. Tras su muerte, distintas investigaciones periodísticas y judiciales se enfocaron en reconstruir la cadena de suministro de la droga involucrada.

Dentro de esas investigaciones también fue procesada Jasveen Sangha, identificada por los fiscales con el apodo de “Ketamine Queen”. El mes pasado, Sangha recibió una condena de 15 años de prisión por su participación en el caso. Las autoridades federales indicaron que la investigación buscó establecer responsabilidades penales relacionadas con el acceso y distribución ilegal de sustancias controladas alrededor del entorno del actor.

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