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Matthew Perry: nueva condena por ketamina ligada a muerte del actor - CaracolTV

El caso por la muerte de Matthew Perry continuó avanzando en la justicia de Estados Unidos luego de que Erik Fleming recibiera una condena por distribuir ketamina vinculada al fallecimiento del actor.

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Nueva condena por caso Matthew Perry: sentencia a proveedor de la droga que lo mató

El caso por la muerte de Matthew Perry continuó avanzando en la justicia de Estados Unidos luego de que Erik Fleming recibiera una condena por distribuir ketamina vinculada al fallecimiento del actor.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de may, 2026
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Matthew Perry: caso recibió nueva condena a proveedor.jpg