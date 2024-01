Matthew Perry recibió un sentido tributo en medio de los Emmy, mira el emotivo momento

Matthew Perry fue uno de los seis miembros principales del elenco de Friends, una serie que rompió las barreras del entretenimiento. Se ganó el cariño del público gracias al papel de Chandler Bing y afectó al mundo cuando se comunicó su fallecimiento.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de octubre del 2023 en su casa ubicada en Los Ángeles a los 54 años . El cuerpo del actor fue encontrado sin vida en su jacuzzi dentro de extrañas circunstancias que solo fueron aclaradas semanas después de realizarse la autopsia y otros exámenes.

Finalmente, el informe de toxicología entregado por la Oficina Forense confirmó que el artista murió a causa de los efectos agudos de la ketamina, sustancia que estaba dentro de su sistema, ya que en ese momento Perry hacía parte de una terapia de infusión de Ketamina para tratar su ansiedad y otros problemas de salud.

Ahora que la temporada de premios en Hollywood da inicio, lo más esperado por los fanáticos de la icónica serie es que Perry reciba algunos tributos, al igual que otros miembros de la academia que fallecieron en el 2023 y precisamente, así ocurrió.

En la más reciente entrega de los Premios Emmy , Charlie Puth fue el encargado de musicalizar el sentido momento. Sobre la pantalla aparecieron diferentes nombres que no pasaron desapercibidos para los fanáticos del cine y la televisión como: Angela Lansbury , Treat Williams, Angus Cloud , Suzanne Somers , Leslie Jordan, Bob Barker, Paul Reubens, Kristie Alley, Andre Braugher , Harry Belafonte, Alan Arkin y Matthew Perry , entre otros.

Cuando llegó el turno del intérprete de Chandler, la canción de fondo fue ‘I'll be there for you’, tema principal de la serie, pero en una versión mucho más lenta y que le aportó un toque muy emotivo al momento, pues se pueden escuchar las frases: “Ahí estaré para ti, cuando la lluvia comienza a caer, estaré para ti, como he estado allí antes, estaré para ti, porque tú también estás ahí para mí”.