Matthew Perry, miembro del icónico elenco de 'Friends', fue hallado muerto a sus 54 años

El mundo del entretenimiento recibe la triste noticia de que el actor Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie 'Friends' fue hallado sin vida, a sus 54 años, en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles alrededor de las 4 de la tarde, según lo dicho por TMZ.

Según los primeros reportes, no se encontraron evidencias de abusos de drogas ni rastros de maltrato, sin embargo, se menciona que pudo ser por causa de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo por lo informado por The New York Post, las autoridades habrían respondido a un llamado de emergencia, no obstante, todo parece indicar que cuando llegaron habría sido demasiado tarde.

Cabe tener en cuenta que Matthew Perry había tenido problemas con las drogas y el alcohol, por lo cual se habría pensado una muerte por causa de una sobredosis, pero la escena demostraría que esto no tiene nada que ver.

Noticia en desarrollo...