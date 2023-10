Muerte Matthew Perry: quién era y en qué producciones aparte de 'Friends' apareció el actor

Matthew Perry quedará grabado en el corazón de toda una generación que hizo parte de 'Friends', pues sin duda Chandler Bing es uno de los personajes más queridos de la televisión a nivel internacional, ya que este elenco consiguió catapultarse a nivel internacional, creando de esta serie un fenómeno que hoy en día sigue atrayendo fanáticos.

El actor nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Estados Unidos, aunque por su madre Suzanne Perry Morrison también tenía nacionalidad canadiense.

Esto hizo que el actor estadounidense tuviese una gran relevancia dentro de la industria del entretenimiento y Hollywood, por lo cual pudo ser parte de 18 películas y 33 series, a pesar de que en esta tuviera tan solo una aparición.

Su primera aparición en televisión se dio en 1979, cuando fue un invitado en la serie '240-Robert', en la cual solo pudo relucirse en un capítulo. Fue hasta 1887 cuando tuvo la oportunidad de protagonizar la producción 'Boys Will Be Boys', en la que interpretó a Chazz Russell a lo largo de 21 capítulos.

Su segundo gran chance en la pantalla chica se dio con 'Sydney' y su papel de Billy Kells, el cual hizo parte de la historia durante 13 episodios. Tuvieron que pasar tres años más para ser parte de un proyecto en el que le dieran más visibilidad, el cual fue 'Home Free' en el cual le dio vida a Matt Bailey.

No obstante, para esta época ya había tenido el chance de aparecer en la pantalla grande, dado que en 1988, fecha de su debut en el cine, hizo parte del reparto de 'Una noche en la vida de Jimmy Reardon'. Para este mismo año también fue protagonista de la cinta 'Bailando hasta el amanecer'.

1994 fue el año que marcó un antes y un después en la vida de Matthew Perry, pues el mundo conoció la serie ' Friends ', que desde el capítulo piloto prometía ser una sensación. Y lo fue. El actor fue el encargado de darle vida a Chandler Bing, uno de estos seis amigos, quien estaba encargado de brindar un humor muy único y cargarle una parte romántica de la mano de Monica Geller.

Desde este momento, Matthew Perry ganó un enorme reconocimiento a nivel internacional y se convirtió en una de las grandes celebridades de Hollywood.

Con respecto a su carrera en el cine, desde 1997 protagonizó: 'Fools in rush', 'Casi héroes', 'Tango para tres', 'Falsas apariencias', 'Colgado de Sara' ,'Más falsas apariencias', 'La historia de Ron Clark', 'Numb', 'Birds of America' y '17 otra vez', siendo esta última su última aparición.

En cuanto a su paso por la televisión, después de 'Friends' solo protagonizó: 'Studio 60 on the Sunset Strip' (2006-2007), 'Mr. Sunshine' (2011), 'Go On' (2012-2013) y 'The Odd Couple' (2015-2017).