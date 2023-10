Murió la actriz Suzanne Somers de 'Tres son multitud': Así fue la carta que su esposo le escribió

La actriz Suzanne Somers, la rubia protagonista de la exitosa serie de televisión 'Three's Company', murió el domingo 15 de octubre a los 76 años víctima de cáncer, informó la revista People .

Según reveló a ese medio su publicista, Somers "falleció pacíficamente en su casa", en Palm Springs (California), a primeras horas, tras sobrevivir durante más de 23 años a un agresivo cáncer de mama. La intérprete murió un día antes de su cumpleaños.

Nacida en San Bruno, California, la actriz comenzó su carrera entre fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente con pequeños roles, pero la fama le llegó con la serie de la cadena ABC 'Three's Company', conocida en América Latina como 'Tres son multitud', o 'Apartamento para tres' en España.

En ella, Somers encarnaba a Chrissy Snow, una de las dos compañeras de apartamento (la otra, Janet Wood, era interpretada por Joyce DeWitt) que acepta alquilar la tercera habitación al estudiante de cocina Jack Tripper, papel a cargo de John Ritter, y quien debe fingir que es gay para cumplir con las reglas del edificio.

El show, uno de los más populares de la época, se emitió entre los años 1977 y 1984, aunque la intérprete fue despedida en 1980 en medio de un pulso por un aumento de salario. Somers pedía un incremento de 30.000 dólares que recibía por episodio a 150.000 dólares, es decir, el mismo pago que ganaba Ritter y otras estrellas masculinas de la cadena.

Los ejecutivos le ofrecieron solo un incremento de 5.000 dólares. Somers no participó en la grabación de dos episodios, ante lo cual ABC la despidió y en las temporadas siguientes fue reemplazada por diversas actrices.



La carta de amor que el esposo de Suzane Somers le escribió antes de su muerte

Según información de la revista People , el publicista de Somers, R. Couri Hay, difundió el poema y escrito que Alan Hamel, quien fue esposo de la actriz durante 46 años, le mostró en horas de la noche antes de su deceso. En este él reflexionó sobre su profundo amor por ella y la dificultad de expresarle en palabras sus sentimientos.

"El amor lo utilizo todos los días. A veces varias veces al día. Mi vida abarca cosas y personas que amo y cosas y personas que me son indiferentes, pero ¿qué tipo de amor siento por mi esposa Suzanne? La versión más cercana en palabras ni siquiera se acerca. Ni siquiera es una fracción de una fracción de una fracción. El amor incondicional no lo hace. Recibiré una bala porque no sirve. Lloro cuando pienso en mis sentimientos por ti".

Somers apareció en otras series y programas de televisión en los años posteriores. No obstante, el éxito le volvió a sonreír como empresaria, al fundar, junto a su esposo, Alan Hamel, la compañía de vida saludable ThighMaster, con la que hizo millones de dólares y se volvió una gurú del tema.

Escribió una veintena de libros, algunos de los cuales lograron ser éxitos de ventas y que mayormente estuvieron enfocados en el bienestar de la mujer. Le sobreviven su esposo y su hijo Bruce. EFE