Murió Juan José Rodríguez, supuesto hijo no reconocido de 'El Puma', a los 53 años

En horas de la tarde del miércoles 11 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Juan José Rodríguez, también llamado ‘El Puma Jr.’ y quien aseguraba ser el hijo no reconocido del cantante venezolano José Luis Rodríguez, ‘El Puma’.

Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Morillo, hijas del artista venezolano, fueron las encargadas de confirmar el deceso en sus redes sociales: “Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia de la muerte de Juan José Rodríguez 'El Puma Jr.' en Pereira, Colombia. Las causas aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones”, escribieron.

Además de solicitar respeto para atravesar este duro momento en familia y de prometer honrar su memoria, las hermanas del hombre le dedicaron unas sentidas palabras donde se les escucha realmente afectadas:

“Eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá, mi perseguidor del viento favorito. Te fuiste sorpresivamente porque así eras tú, siempre llegabas sin avisarnos a alegrarnos la vida. Te agradezco por enseñarnos tanto a través de tu humildad y tu amor. Canta y vuela alto, amado Puma Junior”.

En la sección de comentarios, miles de fanáticos dejaron sus mensajes de condolencias: “Lo siento en el alma ❤️ 🙏🏻. Un dolor muy grande perder a un hermano”, “El parecido con tu papá era increíble…tan joven que era. Que Dios lo tenga en su gloria 🙏🏻❤️”, “No se ha ido, se elevó hasta su verdadero hogar, estará mejor🙌”, “Que en paz descanse. Su dulce presencia se va a extrañar 😔🙏🏻”.

¿Por qué José Luis Rodríguez ‘El Puma’ no reconoció a Juan José Rodríguez?

El parecido físico entre Juan José y el intérprete de temas como ‘Dueño de nada’, ‘Culpable soy yo’ y ‘Sueño contigo’ era evidente, pero durante una entrevista en 1995, el cantante venezolano expresó que él era hijo de su hermano:

“Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria".

No obstante, ‘El Puma Jr.’ aseguró en diversas oportunidades que tenía pruebas contundentes de su progenitor; e incluso sostuvo una gran carrera musical, pues su voz era similar a la del cantante de la balada.