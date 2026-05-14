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Juan David Tejada explicó por qué envió al ICBF a casa de Aida Victoria - CaracolTV

Juan David Tejada habló sobre la decisión de acudir al ICBF mientras Aida Victoria estuvo fuera del país y aseguró que solo buscó ejercer su derecho como padre de Emiliano.

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Juan David Tejada explicó por qué acudió al ICBF tras viaje de Aida Victoria

Juan David Tejada habló sobre la decisión de acudir al ICBF mientras Aida Victoria estuvo fuera del país y aseguró que solo buscó ejercer su derecho como padre de Emiliano.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de may, 2026
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