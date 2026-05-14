Juan David Tejada explicó por qué acudió al ICBF tras viaje de Aida Victoria

Juan David Tejada, padre del hijo de Aida Victoria Merlano, entregó su versión de los hechos luego de la polémica generada por la visita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la vivienda de la creadora de contenido. La situación se conoció tras el regreso de la influenciadora a Colombia luego de participar en el reality “La Mansión VIP” en México.

Según se reveló, durante la ausencia de Aida Victoria, funcionarios del ICBF realizaron una visita en la que participaron una nutricionista y una psicóloga para verificar las condiciones en las que se encontraba Emiliano, hijo de la pareja. La diligencia se habría originado por la ausencia de la influenciadora durante cerca de un mes, periodo en el que el menor quedó al cuidado de terceros mientras ella cumplía compromisos laborales en el exterior.



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Comunicado de Juan David Tejada por enviar ICBF a casa de Aida Victoria

Ante las críticas y comentarios surgidos en redes sociales, Juan David Tejada publicó un comunicado en el que explicó las razones que lo llevaron a acudir a las autoridades. El empresario aseguró que nunca buscó atacar públicamente a su expareja ni convertir el conflicto familiar en un tema mediático.

En su pronunciamiento, indicó que acudió a la justicia para ejercer su derecho como padre y poder acompañar a su hijo durante el tiempo en que la madre no podía hacerlo personalmente. Además, afirmó que consideró injusto que el niño quedara al cuidado de personas ajenas a la relación paterno-filial, haciendo referencia a Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria, quien habría estado encargado del menor durante parte de la ausencia de la influenciadora.

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Tejada también manifestó que durante ese periodo las decisiones relacionadas con el tiempo que compartía con Emiliano quedaban en manos de terceros. Según explicó, dichas personas establecieron restricciones para los encuentros con el menor, limitando horarios y exigiendo que las visitas se realizaran únicamente en espacios públicos, pese a que aseguró no tener restricciones legales, judiciales ni administrativas que impidieran su convivencia con el niño.

El creador de contenido, conocido en redes sociales como “El Agropecuario”, reconoció que la situación le había resultado difícil, pues sentía que ejercía una paternidad limitada y condicionada. Asimismo, aclaró que la cuota alimentaria correspondiente a Emiliano había sido fijada conforme a las necesidades del menor y las capacidades económicas de ambas partes, acuerdo que, según explicó, quedó establecido ante una comisaría de familia.

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Frente a los señalamientos sobre presuntos hechos de maltrato, Tejada afirmó que esos temas debían ser tratados por las autoridades competentes y mediante el debido proceso. Finalmente, lamentó que cada situación relacionada con su hijo terminara expuesta públicamente y pidió tanto a los medios de comunicación como a los usuarios de redes sociales evitar involucrar la imagen del menor en conflictos mediáticos.

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