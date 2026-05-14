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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Tras volver a quedar en peligro, los integrantes de Cu4rz confesaron sentirse agotados física y mentalmente, mientras cuestionan las decisiones del jurado dentro de la competencia.

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El grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro se siente agotado física y mentalmente

Tras volver a quedar en peligro, los integrantes de Cu4rz confesaron sentirse agotados física y mentalmente, mientras cuestionan las decisiones del jurado dentro de la competencia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de may, 2026
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