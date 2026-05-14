El grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro se siente agotado física y mentalmente

La competencia en ‘A Otro Nivel’ entra en una nueva etapa de presión luego de que los jurados definieran a The Beat Voice como el mejor grupo de la jornada. Gracias a esta decisión, Daniel, líder de la agrupación, obtiene el privilegio de escoger el repertorio de sus contrincantes para la siguiente presentación. Además, el programa anuncia una sorpresa relacionada con Ditu, situación que aumenta la expectativa entre los participantes.

Con este resultado, las agrupaciones entienden que deberán esforzarse aún más para mantenerse dentro del reality. Sin embargo, la atención se centra en Cu4rz, grupo que nuevamente queda en peligro tras la evaluación de los jurados.



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Durante las devoluciones, los expertos aseguran que algo está ocurriendo en las presentaciones del programa, ya que varios grupos acumulan errores que antes no eran frecuentes dentro de la competencia. Los jurados reconocen que las decisiones para escoger a los participantes en riesgo se vuelven más difíciles debido a las fallas que observan en escena.

Además, les piden a los concursantes revisar sus prioridades dentro del programa y mantener el compromiso con el proceso musical. También les recuerdan que el nivel debe reflejarse en cada presentación y que no pueden dejarse caer en esta etapa de la competencia.



Tras escuchar la decisión, los integrantes de Cu4rz reaccionan con llanto y frustración. Los participantes reconocen sentirse cansados luego de varias semanas bajo presión y después de volver a quedar en riesgo de eliminación. El grupo considera que su presentación logra cumplir con lo esperado y no entienden las razones por las cuales terminan nuevamente en peligro.

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Los concursantes también manifiestan agotamiento físico y mental debido al ritmo de ensayos, las exigencias del programa y las constantes evaluaciones. Mientras algunos integrantes intentan mantener la calma, otros muestran preocupación frente a la posibilidad de abandonar la competencia.

Dentro del grupo, el líder intenta animar a una de sus compañeras, quien expresa no querer salir del reality. En medio de la tensión, los participantes buscan mantenerse unidos mientras enfrentan una nueva semana decisiva.

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La situación de Cu4rz deja en evidencia el desgaste que comienzan a experimentar varias agrupaciones en ‘A Otro Nivel’. Entre la presión de las galas, las críticas del jurado y el riesgo de eliminación, los concursantes continúan luchando por permanecer en competencia y demostrar que todavía pueden mantenerse en el nivel que exige el programa.

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