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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Los integrantes de Los Cuadrafónicos aseguran que la decisión de los jurados no fue justa, pues consideran que otros grupos cometieron más errores en la presentación.

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El grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro no está de acuerdo con la decisión de los jurados

Los integrantes de Los Cuadrafónicos aseguran que la decisión de los jurados no fue justa, pues consideran que otros grupos cometieron más errores en la presentación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de may, 2026
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