El grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro no está de acuerdo con la decisión de los jurados

La competencia en ‘A Otro Nivel’ continúa elevando la presión entre los grupos, especialmente ahora que los jurados aseguran que cada detalle empieza a ser definitivo para tomar decisiones. En la más reciente gala, los participantes enfrentan nuevos retos musicales y también tensiones internas que terminan influyendo en el desarrollo de sus presentaciones.

Antes de subir al escenario, Flow Session atraviesa un momento de exigencia dentro del grupo. Su líder considera necesario reforzar los ensayos individuales para evitar imprecisiones durante las interpretaciones. Los integrantes coinciden en que cada presentación debe superar a la anterior para mantenerse dentro de la competencia.



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Tras su presentación, el grupo recibe una ovación del público y comentarios positivos por parte de los jurados. El panel destaca la capacidad de reinventar canciones sin perder su esencia original. También resaltan el manejo de las voces, los matices y la coordinación entre los integrantes durante la puesta en escena. Además, señalan que la interpretación mantiene un concepto teatral que logra conectar con la canción presentada.

Por otra parte, Los Cuadrafónicos llegan a la gala enfrentando diferencias internas. Algunos integrantes no están conformes con la manera en que la líder distribuye las canciones y las partes dentro de las presentaciones. Sin embargo, ella explica que las decisiones buscan beneficiar al grupo y que muchas de ellas se toman de manera espontánea.



Durante su show, los jurados destacan las armonías, los fraseos coordinados y la adaptación de los integrantes a diferentes estilos musicales. También mencionan que el grupo logra transmitir el dramatismo de la canción y mantener una propuesta escénica alineada con la interpretación. No obstante, uno de los consejos se enfoca en evitar que las emociones afecten la afinación en ciertos momentos de la presentación.

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Al momento de tomar la decisión final, los jurados reconocen que la elección resulta complicada debido a que los errores entre los grupos son mínimos. Finalmente, determinan que Flow Session es el mejor grupo de la noche. Gracias a este resultado, su líder Camille obtiene el privilegio de escoger el repertorio de los demás competidores y también seleccionar la canción de su agrupación para la siguiente etapa. Además, recibe una sorpresa relacionada con Ditu.

Más adelante, el panel anuncia que Los Cuadrafónicos quedan en riesgo de eliminación. El grupo dispone de 24 horas para preparar el concierto que definirá su permanencia en el programa. Tras conocer el resultado, sus integrantes manifiestan inconformidad con la decisión, ya que consideran que otros participantes presentan más errores durante la gala.

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