Desplante de “artista gigantesco” a banda colombiana Monsieur Periné; “todo estaba listo”

La vocalista Catalina García y el músico Santiago Prieto, cabezas del grupo Monsieur Periné, relataron la historia en entrevista con las plataformas digitales de Caracol Televisión, espacio en el que dieron detalles del compotamiento poco decoroso que tuvo con ellos un cantante de amplio reconocimiento internacional.

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Todo empezó con la planeación del álbum 'Música para ser feliz', lanzado al mercado por la banda en cuestión y que cuenta con interpretaciones en conjunto con artistas de la talla de Carlos Vives, Piso 21, el puertorriqueño PJ Sin Suela y el colectivo venezolano Rawayana.

Sin embargo, la nómina de invitados tenía otro nombre de peso que luego de una salida en falso terminó quedando afuera del proyecto. Por ello, los líderes de Monsieur Periné afirmaron que había sido mejor “no haberlo conocido”.

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Reconocido artista hizo desplante a colombianos de Monsieur Periné

La idea de la banda capitalina era grabar con una gran figura de la música. Sin embargo, todo se fue al suelo de un momento a otro por un aparente arrepentimiento de dicha personalidad, de la que no se reveló su nombre.

“Nos sucedió con una canción que se la mostramos a un artista que queremos y admiramos mucho, un artista gigantesco al que le gustó la canción y que la eligió”, apuntó Catalina García en principio.

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Y complementó: “Fuimos a su estudio en Miami, grabamos, trabajamos, todo… Ya estaba la canción lista y a última hora nos dijo: ‘Jum... saben qué’”.

No obstante, el álbum fue lanzado con el resto de las estrellas, que se entregaron a él con el mayor profesionalismo, como ocurrió con Carlos Vives, al que se refirieron con palabras de agradecimiennto: “Fue de los más generosos con todo nuestro proceso, por el amor que le puso, su compromiso, eso habla de su grandeza… Mucha generosidad de tiempo, disposición para crear y compartir, eso lo hace grande”.

Ahora, Monsieur Periné se alista para su gira mundial, en la que se incluyen destinos como Buenos Aires, Argentina (mayo 27); Santiago de Chile (mayo 29); así como varias fechas en Francia, España, EE. UU. y Ciudad de México.

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