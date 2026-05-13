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Desplante de “artista gigantesco” a banda colombiana Monsieur Periné; “todo estaba listo” - CaracolTV

El particular suceso fue relatado por los integrantes de la agrupación bogotana de pop, que quedaron con los crespos hechos luego de viajar a EE. UU. para cumplir su parte del trato.

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Desplante de “artista gigantesco” a banda colombiana Monsieur Periné; “todo estaba listo”

El particular suceso fue relatado por los integrantes de la agrupación bogotana de pop, que quedaron con los crespos hechos luego de viajar a EE. UU. para cumplir su parte del trato.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de may, 2026
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Monsieur Periné tuvo desplante de gran artista en grabación de su último álbum.jpg