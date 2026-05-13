Yailin 'La Más Viral' evitó responder si colaboraría con Karol G y desató polémica en redes

La cantante Yailin volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de reaccionar de manera evasiva ante una pregunta relacionada con una posible colaboración musical con Karol G. Las declaraciones de la artista se dieron durante su participación en un reality, donde uno de sus compañeros abordó directamente el tema que durante años ha generado polémica entre los seguidores de ambas figuras del género urbano.

La relación entre Yailin y Karol G estuvo marcada por tensiones y constantes comparaciones debido a su vínculo sentimental con Anuel AA, quien sostuvo relaciones públicas con las dos artistas en distintos momentos. Desde entonces, las redes sociales se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre seguidores, alimentando rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas intérpretes.



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Yailin reaccionó con incomodidad ante pregunta sobre Karol G

Durante la conversación en el programa, uno de los participantes le preguntó a Yailin si aceptaría grabar una canción junto a Karol G. La cantante respondió inicialmente: “Espera, ten cuidado, que tú vas muy fuerte”, mientras guardaba silencio y evitaba profundizar en el tema. Posteriormente, decidió recostarse sobre el hombro de una de las personas presentes y fingir que dormía para no continuar respondiendo.

Ante la insistencia de los demás participantes, otra mujer comentó que Yailin no aceptaría realizar la colaboración. La artista reaccionó nuevamente mostrando incomodidad y aseguró que prefería no hablar del tema. “Aquí estamos hablando sobre cosas de la vida y eso es de trabajo. Mejor me voy a acostar, a mí no me hagas preguntas fuertes”, expresó durante el momento que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

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Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. Algunos usuarios afirmaron que una colaboración entre ambas artistas nunca ocurriría, mientras otros consideraron que un tema conjunto podría convertirse en un éxito dentro del género urbano. Este tema también dio para recordar las relaciones de las artistas con el cantante Anuel AA.

Cabe recordar que, Karol G y Anuel AA mantuvieron una relación sentimental durante más de dos años y se consolidaron como una de las parejas más populares del género urbano. Tras su ruptura en 2021, el cantante inició poco después un romance con Yailin La Más Viral, situación que provocó especulaciones y aumentó las tensiones entre seguidores.

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La relación entre Yailin y Anuel también estuvo rodeada de polémicas. En 2022 confirmaron públicamente su noviazgo y meses después contrajeron matrimonio civil. Más adelante anunciaron la llegada de su hija Cattleya, pero en 2023 confirmaron su separación. Desde entonces, ambos continuaron sus carreras por separado, aunque las controversias alrededor de su historia sentimental siguieron generando conversación en el mundo del entretenimiento.

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