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Yailin respondió incómoda sobre posible colaboración con Karol G - CaracolTV

Yailin 'La Más Viral' reaccionó de manera incómoda cuando le preguntaron sobre una posible colaboración con Karol G, reviviendo rumores de rivalidad entre ambas artistas.

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Yailin 'La Más Viral' evitó responder si colaboraría con Karol G y desató polémica en redes

Yailin 'La Más Viral' reaccionó de manera incómoda cuando le preguntaron sobre una posible colaboración con Karol G, reviviendo rumores de rivalidad entre ambas artistas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de may, 2026
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Yailin confesó si haría, aceptaría una colaboración con Karol G.jpg