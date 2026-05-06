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Karol G revela rutina de ejercicio para su gira mundial Tropitour 2026 - CaracolTV

Con su participación en Coachella, sus seguidores cuestionaban la rutina que tenía para rendir en el escenario y ahora la artista compartió en redes sociales detalles de la preparación física.

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Karol G mostró su rutina de entrenamiento previo a su gira mundial y generó reacciones

Con su participación en Coachella, sus seguidores cuestionaban la rutina que tenía para rendir en el escenario y ahora la artista compartió en redes sociales detalles de la preparación física.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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