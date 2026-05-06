Karol G mostró su rutina de entrenamiento previo a su gira mundial y generó reacciones

Karol G volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que mostró parte de su rutina de entrenamiento físico previa a su gira mundial. El clip, difundido en su cuenta de TikTok, dejó en evidencia el nivel de disciplina con el que se preparó para enfrentar una serie de presentaciones de alta exigencia.

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Esta es la rutina de ejercicios de Karol G para rendir efectivamente en sus conciertos

En las imágenes, la cantante realizó una serie de ejercicios enfocados en el entrenamiento funcional. Su rutina incluyó saltos, desplazamientos rápidos, circuitos de resistencia y movimientos coordinados que hicieron parte de un plan estructurado. Estas actividades se complementaron con sesiones orientadas al fortalecimiento muscular, el trabajo cardiovascular y la flexibilidad, elementos necesarios para sostener presentaciones prolongadas sin afectar el rendimiento vocal.



El componente cardiovascular ocupó un lugar central dentro de su preparación. En el video se observó a la artista realizando sesiones de carrera continua, con el objetivo de mejorar su resistencia física. Este tipo de entrenamiento fue acompañado por ejercicios de respiración y control, necesarios para cantar en vivo mientras ejecutaba coreografías.





La rutina también incluyó espacios destinados a la recuperación muscular. La cantante incorporó estiramientos, ejercicios de movilidad y prácticas enfocadas en la flexibilidad, con el fin de prevenir lesiones y mantener el cuerpo en condiciones adecuadas. Este enfoque combinó exigencia física con cuidado corporal, en función de las demandas de su actividad profesional.

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La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la constancia mostrada en el proceso. Algunos comentarios hicieron referencia a la motivación que produjo el video, mientras otros lo relacionaron con la preparación para asistir a los conciertos. La artista respondió a varios de estos mensajes, incentivando la participación de su público y promoviendo la idea de realizar retos conjuntos de entrenamiento.

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El interés por su estado físico ya se había evidenciado tras su participación en Coachella 2026, donde su desempeño en el escenario despertó preguntas sobre su preparación. Su nivel de energía y resistencia durante las presentaciones llevó a que se especulara sobre los métodos utilizados para mantener su rendimiento.

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Con la difusión de este contenido, la cantante dejó ver que su preparación se basó en la constancia, la disciplina y un enfoque integral del bienestar físico. La planificación de su entrenamiento estuvo alineada con las exigencias de una gira internacional, en la que cada presentación implicará un alto nivel de esfuerzo.

Esta preparación cobró relevancia en el contexto de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, anunciada tras su paso por el festival. El tour incluye varias fechas en Colombia, con presentaciones programadas en el estadio El Campín durante el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.

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