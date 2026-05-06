'María la del Barrio'. 'El Veracruz' le dice a Agripina que es muy extraño que María sea tan especial con Nandito, es por eso que la mujer le confiesa que María es la verdadera madre del niño, pero que guardará el secreto.
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Agripina le dice a su compadre que debe confesarle algo importante
'El Veracruz' le dice a Agripina que es muy extraño que María sea tan especial con Nandito, es por eso que la mujer le confiesa que María es la verdadera madre del niño, pero que guardará el secreto.