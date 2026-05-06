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Gira de Paola Jara y Jessi Uribe por Europa: Emilia los acompañó - CaracolTV

El viaje inició el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta el 16 del mismo mes. Estas fueron las imágenes compartidas por Paola Jara y Jessi Uribe a través de las plataformas digitales.

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Paola Jara y Jessi Uribe se fueron de gira por Europa con su hija Emilia: las fotos emocionaron

El viaje inició el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta el 16 del mismo mes. Estas fueron las imágenes compartidas por los artistas a través de las plataformas digitales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de may, 2026
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Jessi Uribe y Paola Jara presumieron a su hija Emilia en medio de gira por Europa.