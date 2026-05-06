Paola Jara y Jessi Uribe se fueron de gira por Europa con su hija Emilia: las fotos emocionaron

Los intérpretes de 'Mala mujer' y 'La Culpa' están que no se cambian por nadie; recientemente dieron a conocer a través de redes sociales que están de gira por Europa, compromiso laboral al que decidieron incluir a Emilia, su bebé. 'La Jefe en Pañales', como la llaman en las plataformas digitales, se ha encargado de darles la energía suficiente para cumplir con todo el itinerario que tienen programado para este tour.

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La gira que incluye 6 ciudades empezó con Sold Out en Madrid. El show que incluye los éxitos de cada artista, presenta los temas a dúo de su nuevo álbum 'Despecho a 2 voces'.



Paola Jara y Jessi Uribe lanzan 'Despecho a 2 Voces'

Los cantantes de música popular están de lanzamiento con 'Despecho a 2 Voces', un álbum histórico para el género en Colombia que reúne lo mejor de sus propuestas artísticas. Más que un disco, propone una mirada colectiva sobre una emoción que atraviesa generaciones: el despecho.

El álbum, compuesto por 11 canciones, construye un recorrido emocional en el que conviven interpretaciones a dúo con momentos individuales de cada artista, explorando distintas perspectivas frente al amor, la pérdida y la traición. 'Infidelidad', focus track del disco y canción que abre el setlist, encapsula la intensidad, la herida y la confrontación emocional que define este universo, potenciada por la interpretación sentida de Paola y Jessi.

'Show central', 'Las botellas y yo', 'Aún hay amor', 'Si nos preguntan', 'Borracha te amo', 'De lejos se nota', 'Consejos', 'Sigo vestida', 'Pedacito de mí' y 'Alcohol Traicionero', son las canciones que transforman las emociones reprimidas en desahogo, convirtiendo cada historia en un canto compartido.





La producción musical estuvo a cargo de Simón Escobar Uribe 'Simón Vauri' y Andrés Felipe Alzate Ortiz, ‘El burrito’, quienes lograron un sonido que respeta la esencia de la música popular colombiana mientras la proyecta hacia un lenguaje más contemporáneo y global. Este momento llega en paralelo al crecimiento y posicionamiento internacional de las carreras de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes recientemente han desarrollado giras independientes con llenos totales en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

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'Despecho a 2 Voces' trasciende el formato discográfico para convertirse en una experiencia en vivo. Tras su inicio el pasado mes de octubre en el Movistar Arena de Chile, el proyecto continúa con una gira internacional que llegó a Europa desde este 1 de mayo en Madrid, con presentaciones en Alicante, Zaragoza, Lanzarote y Barcelona; el cierre está programado para el 16 de mayo en París.

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