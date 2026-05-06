Conoce a la pareja de Nandito, el niño de 'María la del Barrio', en la vida real

Una de las producciones más destacadas de Caracol Televisión es 'María la del Barrio', serie mexicana protagonizada por Thalía y Fernando Colunga que ha sido reproducida en varios países de América Latina y que actualmente se encuentra al aire en las mañanas de Caracol Televisión. Esta novela cuenta con la participación de Osvaldo Benavides en el papel de Nandito, uno de los personajes más jóvenes de la historia.

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Sin embargo, han pasado casi 30 años desde su lanzamiento, por lo que el actor ya es todo un adulto que ha formado su propia familia.



Quién es la pareja de Osvaldo Benavides, Nandito en 'María la del Barrio'

El destacado actor nacido en Ciudad de México sostiene una relación con la también actriz Esmeralda Pimentel. A pesar de que ahora son una de las parejas más sólidas, han atravesado por varios desafíos en su relación y una que otra ruptura amorosa. Los jóvenes iniciaron su relación en 2018 y, aunque todo parecía indicar que iba bien, un año después tuvieron su primera ruptura.

En 2021 volvieron a darse una oportunidad en el amor, pero al siguiente año también tomaron caminos separados, generando expectativas entre los usuarios de Internet. A finales de 2025 confirmaron nuevamente su relación y se mostraron más unidos que nunca, hasta el punto de colaborar en algunos proyectos para teatro en donde fusionaron sus talentos.

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De acuerdo con la entrevista que ambos concedieron para el podcast 'Se regalan dudas', los motivos de sus separaciones se debieron a que estaban en diferentes momentos de sus vidas; sin embargo, recordaron el compromiso mutuo que tienen por la construcción de su relación.

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Según Pimentel, siempre tuvo deseos de involucrarse con la familia de su pareja, especialmente con sus hijos; sin embargo, señaló que, aunque comprendía que él priorizara a los niños, sentía que había cosas por trabajar en el vínculo. A esto se le suma el hecho de que asegura que fijó toda su atención en la relación y dejó pasar algunas ofertas de trabajo por estar centrada en su hogar.

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El intérprete de Nandito, por otro lado, dijo que la relación quizás iba muy rápido y que tuvieron que hacer un alto para saber cómo querían seguir enfrentando diversas situaciones.