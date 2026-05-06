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Ella es la novia de Osvaldo Benavides, que hizo de Nandito en 'María la del Barrio'- CaracolTV

Pese a que ahora mismo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana, Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimental han terminado en algunas ocasiones. Esto se sabe sobre su historia de amor.

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Conoce a la pareja de Nandito, el niño de 'María la del Barrio', en la vida real

Pese a que ahora mismo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana, los actores han terminado en algunas ocasiones. Esto se sabe sobre su historia de amor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de may, 2026
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Quién es la pareja de Osvaldo Benavides, actor que hace de Nandito en 'María la del Barrio'.