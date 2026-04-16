Edad de Thalía cuando hizo ‘María, la del barrio’: su personaje pasó de niña a mujer

En el momento en que asumió el papel protagónico de María Hernández, Thalía tenía aproximadamente 24 años al inicio de las grabaciones, en 1995. A lo largo de la emisión original de la producción, que se extendió hasta 1996, la actriz alcanzó los 25 años, etapa en la que su carrera vivía un ascenso decisivo tanto en la televisión como en la música.

Lea también: Así luce hoy la actriz que fue Soraya en 'María la del Barrio', famosa por "maldita lisiada"



La intérprete de ‘Piel Morena’, canción compuesta por Kike Santander, empezó dándole vida a una joven de 15 años que fue abandonada en un basurero y recogida por una familia adinerada, y termina siendo toda una mujer casada y con hijos.

Por lo mismo, durante la historia, el personaje de Thalía evoluciona y cambia su manera de vestir y hasta de peinarse para aparentar más edad. Lo mismo sucede con el papel de Fernando Colunga, actor con el que la cantante tuvo un romance en la vida real.



¿Cuál es la trilogía de ‘María, la del barrio’?

La llamada “trilogía de las Marías” es el nombre con el que se conoce popularmente al conjunto de telenovelas protagonizadas por Thalía a principios de los años 90, que se convirtieron en fenómenos de audiencia internacional.

Este ciclo está compuesto por tres producciones que marcaron una etapa clave en la televisión latina:



María Mercedes (1992)

Marimar (1994)

María la del Barrio (1995)

Publicidad

Estas historias, conocidas también como “Las Tres Marías”, comparten una estructura narrativa similar: una protagonista femenina de origen humilde que enfrenta adversidades sociales, conflictos amorosos y procesos de superación personal en contextos de desigualdad.

Con estas producciones, Thalía no solo consolidó su estatus como una de las grandes estrellas de la televisión mexicana, sino que también logró una proyección internacional sin precedentes para una actriz de telenovelas en ese momento. La trilogía es hoy considerada un hito del melodrama televisivo.