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¿Qué edad tenía Thalía cuando hizo 'María, la del barrio', novela mexicana?

Detalles sobre la edad que tenía Thalía cuando hizo 'María, la del barrio', exitosa novela mexicana que se transmite por Caracol Televisión. Era mayor que su personaje.

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Edad de Thalía cuando hizo ‘María, la del barrio’: su personaje pasó de niña a mujer

La telenovela mexicana, que se transmite en las mañanas de Caracol, se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión en América Latina y expandió la carrera de la artista.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Edad de Thalía cuando hizo ‘María, la del barrio’: su personaje pasó de niña a mujer