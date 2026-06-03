'Tenemos todo un planeta por conservar', la nueva campaña de Caracol Televisión

Colombia se posiciona como el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en tener mayor diversidad de aves y orquídeas. Ante este panorama y bajo la necesidad de cuidar los recursos del país, Caracol Televisión, en su modelo de sostenibilidad ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo), lanza una nueva campaña de responsabilidad social y medioambiental.

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Se trata de 'Tenemos todo un planeta por conservar', con el que busca inspirar al cuidado del medio ambiente desde cualquier lugar del país en el que se encuentren los televidentes.

El canal emitió un comercial en el que se destaca cómo la siembra y el cuidado constante de un árbol a lo largo del tiempo pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente. La pieza audiovisual muestra que estas acciones contribuyen a la recuperación de los ecosistemas, favoreciendo el regreso de diversas especies animales a su hábitat natural y promoviendo el crecimiento y la conservación de la vegetación.





"La naturaleza es parte de nuestra vida. Tenemos todo un planeta por conservar", se escucha al final de la promo, que ya ha dejado un transformador mensaje en los espectadores.

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La campaña hace un llamado a valorar, proteger y preservar la biodiversidad, recordando que cada acción cuenta cuando se trata del futuro de las próximas generaciones.

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Es necesario mencionar que desde hace 10 años, Caracol Televisión ha tenido un rol activo en la promoción del cuidado de la riqueza natural del país mediante la creación de contenidos y emisión de piezas tanto en televisión abierta como en plataformas digitales enfocadas en el cuidado y la preservación de los recursos naturales.

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