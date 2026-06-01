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Cuándo y dónde es el concierto de Camilo Echeverry en Bogotá - CaracolTV

Camilo Echeverry, cantante de temas como 'Tutu', 'Índigo' y 'Una vida pasada', regresa a Bogotá listo para emocionar a sus fanáticos con sus clásicos y con sus nuevas apuestas artísticas.

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Camilo Echeverry en Bogotá: cuándo y dónde se presentará el intérprete de 'Vida de rico'

El cantante de temas como 'Tutu', 'Índigo' y 'Una vida pasada' regresa a la capital colombiana listo para emocionar a sus fanáticos con sus clásicos y con sus nuevas apuestas artísticas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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'Camilo Worldwide Tour 2026' llega a Bogotá.
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Foto: Instagram @camilo/ Breakfast Live.