Camilo Echeverry en Bogotá: cuándo y dónde se presentará el intérprete de 'Vida de rico'

Camilo, una de las figuras más relevantes del pop latino actual, anuncia su regreso a Bogotá con un show en el Movistar Arena el próximo 11 de diciembre de 2026, como parte de su esperada gira 'Camilo Worldwide Tour 2026'. El evento, que recorrerá más de 40 ciudades en más de 15 países, llevará al artista por Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica, consolidando este tour como el más ambicioso de su carrera.

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Colombia será uno de los puntos más especiales del recorrido, marcando el cierre de este viaje musical en casa. Esta nueva etapa del artista llega acompañada de la importancia de detenerse, mirar distinto y reconocer la felicidad en lo cotidiano, en lo imperfecto y en lo real. Bajo esa idea, el cantante propone una experiencia más cercana e íntima, pensada para conectar desde el presente y desde las pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas.

La boletería para el concierto de Camilo en Bogotá estará disponible a partir del 2 de junio con la preventa exclusiva Movistar. Posteriormente se habilitará una etapa para preinscritos el 4 de junio, antes de dar paso a la venta al público general el 5 de junio a las 12:00 p.m., permitiendo que miles de seguidores aseguren su lugar para el cierre de esta gira mundial.

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El seis veces ganador del Latin GRAMMY® presentará en Bogotá un recorrido por sus grandes éxitos, junto con adelantos de su próximo álbum de estudio previsto para 2026, reafirmando su evolución artística y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

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Con más de 121 millones de seguidores globales, más de 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo continúa posicionándose como una de las voces más influyentes de su generación. El 'Camilo Worldwide Tour 2026' promete ser una experiencia que va más allá de la música, conectando con el público desde lo emocional y lo colectivo, en una noche que reunirá a miles de personas en Bogotá.

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